Мріяв повернутися додому: на Донбасі загинув воїн ЗСУ з Полтавщини

У четвер, 10 січня, в зоні ООС на Донбасі загинув український військовий Володимир Крупський (Заяр) з міста Гадяч Полтавської області.

Він брав участь у війні за незалежність України від Росії. Чоловік служив у 72-й окремій механізованій бригаді, повідомляється на сторінці полтавської телевізійної студії "Місто" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Крупський Скріншот відео

Місцеве ЗМІ опублікувало коротке інтерв'ю з Володимиром, яке було зняте в зоні бойових дій. У ньому військовий розповідає, що вже тривалий час перебуває на фронті через брак особового складу. Крім того, він передав привіт своїм близьким, дружині і висловив надію, що незабаром повернеться додому. "Всім привіт! Скоро буду, чекайте! Скоро побачимося!" — посміхаючись, говорив Герой.

Володимир Крупський Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 грудня на Донбасі внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець.

17 грудня, на 40-й день після поранення, у військовому госпіталі Києва помер боєць 72-ї окремої механізованої бригади Олексій Гребенюк. Він так і не вийшов із коми.

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