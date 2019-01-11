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Мріяв повернутися додому: на Донбасі загинув воїн ЗСУ з Полтавщини

1.3тЧитати матеріал російською

У четвер, 10 січня, в зоні ООС на Донбасі загинув український військовий Володимир Крупський (Заяр) з міста Гадяч Полтавської області.

Він брав участь у війні за незалежність України від Росії. Чоловік служив у 72-й окремій механізованій бригаді, повідомляється на сторінці полтавської телевізійної студії "Місто" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Крупський

Володимир Крупський

Скріншот відео

Місцеве ЗМІ опублікувало коротке інтерв'ю з Володимиром, яке було зняте в зоні бойових дій. У ньому військовий розповідає, що вже тривалий час перебуває на фронті через брак особового складу. Крім того, він передав привіт своїм близьким, дружині і висловив надію, що незабаром повернеться додому. "Всім привіт! Скоро буду, чекайте! Скоро побачимося!" — посміхаючись, говорив Герой.

Володимир Крупський

Володимир Крупський

Скріншот відео

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Вони загинули за Україну! З'явилася інтерактивна карта жертв війни на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 31 грудня на Донбасі внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець.

  • 17 грудня, на 40-й день після поранення, у військовому госпіталі Києва помер боєць 72-ї окремої механізованої бригади Олексій Гребенюк. Він так і не вийшов із коми.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
УкраїнаПолтава
Тег
Збройні сили України
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Только дохлый хохол не может сало украсть.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Это фейк, потери только у террористов, у нас потерь нет
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