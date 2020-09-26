"Мріяв літати, але полетів назавжди!" Товариші по службі і близькі – про загиблих в Ан-26 у Чугуєві
Товариші по службі членів екіпажу злощасного літака АН-26 говорять, що всі хлопці були досвідченими льотчиками
За словами родичів, сам літак часто виходив із ладу
Товариші по службі не хочуть давати припущень, що стало причиною катастрофи
OBOZREVATEL продовжує збирати історії льотчиків, які загинули в страшній катастрофі військового літака АН-26 під Чугуєвом на Харківщині 25 вересня. Серед загиблих виявилися як курсанти, так і досвідчені пілоти. Товариші по службі говорять про те, що в екіпажу був величезний досвід польотів. А мама одного зі штурманів повідомила, що літак часто ламався.
Детальніше про трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Поспішав одружитися
Іще один пішов у небо, курсант Артем Дудла. Йому залишалося налітати всього чотири години, потім мала бути відпустка. У той день його дівчина, Євгенія, дуже вмовляла відпроситися і приїхати до неї. Але він полетів.
"Коли я запитала, що буде, якщо раптом мене не стане, він відповів, що не зможе жити без мене. А як же мені тепер жити? Ти частинка мене, моя любов і моє життя. Нещодавно він сказав, що хоче, щоб я стала його дружиною. Ми дуже швидко поспішили зі знайомством з його батьками, я завжди запитувала, чого так швидко, а він відповідав: а чого чекати. Він любив життя, сім'ю, любив свою справу, але більше його з нами немає", – написала Євгенія.
"Він був добрішим за всіх, усі його друзі так говорять. Він ніколи не відмовляв у допомозі. Він був для мене всім. Можна багато писати, але нічого вже не змінити", – повідомила OBOZREVATEL його дівчина.
Називав себе афроукраїнцем
Одним із пілотів злощасного АН-26 був Афраш Мсуя. Старший лейтенант, штурман корабля навчальної авіаційної бригади Харківського університету Повітряних Сил України ім. Івана Кожедуба. Афраш народився в Харківській області, тут живе і його мама Римма. Батько в Танзанії, працює лікарем.
Буквально 8 серпня Афрашу виповнилося 29 років. "Ашик народився в Україні. Він прекрасно говорив українською і сам себе жартома називав афроукраїнцем, і дуже любив Україну, був справжнім патріотом. Це світла людина і справжній позитивчик, він так любив життя. Дуже чесний, добрий, завжди приходив на допомогу і завжди усміхався. Він шалено любив літати. Це була його мрія. Своїм близьким він розповідав, що цей літак був несправним", – розповіла одна з його знайомих.
За словами Римми, син говорив їй, що у цього літака були несправні двигуни. Мама наголосила, що син не скаржився, він просто про це розповідав.
Про Афраша згадав і його друг Олексій Полозок. "Я довго писав цей пост, плакав і не міг повірити. Я не хочу в це вірити, це не вкладається в моїй голові. Мій дорогий Афрашу Мсуя, ти був найдобрішим, найчеснішим, щирим, життєрадісним. Ти був СПРАВЖНІМ. Ти був простим і скромним. Я не знаю, як жити без тебе, мій Ашику.
Я набираю твій номер телефону, але він відключений. Я набираю знову і знову в надії почути твоє "алло". Чому так пече в грудях, чому так боляче? Закриваю очі і бачу тебе, ти сидиш поруч за партою і смієшся, твій сміх і посмішка – я ніколи їх не забуду. Ми жили, дуріли, потрапляли в халепи, разом же з них і виборсувались... Сподіваюся, ти в кращому світі, ніж цей. Ти мріяв літати, але полетів назавжди", – написав Олексій.
З династії військових і льотчиків
Капітаном і штурманом навчальної авіаційної бригади був Олексій Остапенко. Йому в листопаді мало виповнитися 29 років. В Олексія залишилася сім'я – дружина і маленька дочка, яка пішла у 2 клас.
Сам Олексій родом із Криму. Там закінчував Алуштинське військове училище, а потім вступив до Харкова. "Він був єдиним сином у мами. Так вийшло, що виховувала його мама, бабуся і дідусь. Його дідусь теж був льотчиком, а дядько – військовим. Тому вони дуже впливали на Олексія", – розповіла знайома їх сім'ї.
Олексій у дитинстві був дуже жвавим хлопцем, і сам упросив маму віддати його в школу раніше 7 років. Сказав, що всіх наздожене. Так і сталося. У школі він захоплювався бальними танцями, грав на акордеоні. Але головною мрією всього його життя було стати льотчиком!
"Він і маму ошелешив, коли привіз до неї в Сімферополь дружину знайомитися, тоді йому був усього 21 рік. Вони одружилися і у них народилася донька Ліза. Він був дуже щасливий і душі не чув за нею", – каже знайома.
Мама Олексія в Криму живе зі своєю старою мамою, якій 93 роки. Вона не може її залишити без нагляду, щоб виїхати на похорон єдиного сина.
Курсанти, які навчалися в Олексія, згадують про нього як про дуже гарну і веселу людину.
"Можу сказати про нього тільки позитивні речі. Добрий, веселий, гарний інструктор. У нього залишилася дружина і дочка", – повідомив нам один із них.
"Я знаю його вже років десять. Він давно літав і любив свою роботу. Сам Олексій був дуже життєрадісним, душею компанії. І люблячиим батьком", – розповів іще один його товариш по службі.
Він каже, що весь екіпаж літака був досвідченим і кожен із них мав величезний досвід роботи. А ось у чому причина катастрофи поки військові не хочуть озвучувати.