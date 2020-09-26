"Вічного польоту!" Друзі та рідні розповіли про загиблих у Ан-26 в небі над Чугуєвом

В авіакатастрофі з військовим літаком Ан-26 25 вересня під Чугуєвом Харківської області загинуло 26 молодих курсантів і члени екіпажу.

OBOZREVATEL поговорив із друзями та рідними загиблих. Що відомо про тих, хто опинився у вогняній пастці АН-26, читайте в матеріалі.

Батьків не можуть утішити

Серед загиблих у літаку опинився Максим Хомячук, йому був усього 21 рік. Як розповів один з його однокласників, сім'я у Максима дуже проста, батько їздив на заробітки в Польщу, також трохи торгували на базарі. "Живуть, як усі у нас, заробляють, як можуть, і тягнули своїх двох синів, у нього ще є старший брат", – говорить однокласник.

Максим після 7-го класу пішов до військового училища заради своєї мрії стати льотчиком. Facebook Максима Хомячука

Після 7-го класу Максим вступив до військового училища, а потім уже пішов у Харківський національний авіаційний університет. "Ні, з дівчатами він не зустрічався. Він був дуже розумний, адекватний, неконфліктний хлопець. Він завжди говорив, що у нього на себе часу не вистачає, поспати не встигає. Говорив, що закінчить виш, піде на роботу і вже тоді думатиме про сім'ю. Але не встиг", – переживає його друг.

"Коли почула про літак, то серце стискалося від цих новин. Але коли почула, що там загинув Максим, стало й зовсім не по собі. Ми з Максимом родом з одного села – Новоживотів Вінницької області. Я приїжджала в село на літо і ми дружили в одній компанії. Незважаючи на різницю у віці, Максим завжди був дуже цікавим співрозмовником. Він розмірковував і думав не за роками й завжди здавався старшим. Усі зараз говорять, що Максим добивався всього сам, йому не було кому допомогти. Сам вступив до військового училища, все своїм розумом і своїми силами, тому що в сім'ї немає особливих статків і допомогти йому було нікому. Він був дуже наполегливим і дуже розумним. Мама дуже важко переживає це горе", – розповіла OBOZREVATEL його знайома Анастасія.

Батьки Максима дуже важко сприйняли звістку про загибель сина. Поруч із ними зараз друзі і родичі, але знайти слова, щоб хоч якось утішити, ніхто не може.

Мріяв про небо

Також в авіакатастрофі з АН-26 загинув і 21-річний Рома Корчовскій. Про те, яким він був, нам розповіла його сестра, Марина.

Роман Корчовський. Instagram Романа Корчовського

"Для мене мій брат був опорою і підтримкою. Незважаючи на вік, він багато чого добився. Він був людиною з великої літери. Щедрий, з відкритою душею і чистим серцем. Вступити в льотне – це була мрія його дитинства. Навіть коли ми писали листи Дідові Морозу , він завжди загадував тільки одне бажання: "Бути льотчиком". Він довго і старанно до цього йшов. Чотири роки Суворовського училища, потім вступ у льотне. Він був дуже добре вихований, батьки виховали справжнього чоловіка, який нікого не залишить у біді і подасть руку допомоги. Вічного польоту, рідний...", – сказала нам сестра Романа.

Роман мріяв про небо з дитинства. Instagram Романа Корчовського

Знайомі і незнайомі люди на сторінці Роми в Instagram пишуть співчуття: "Я гордий, що колись навчався з тобою. Вічна пам'ять, лети вище хмар", "Братику, ти з нами".

"У нього було дуже добре серце"

Під час авіакатастрофи загинув Андрій Рей (так він називає себе в соцмережі). Його друг Сергій написав про нього: "Рідний, я перший раз втрачаю когось в своєму житті і я не очікував, що це так боляче. Усвідомлювати, що людину, з якою ти не мало пройшов разом, більше немає. Що більше я не зможу тебе обійняти при зустрічі. Чи не зможу більше з тобою помріяти разом про щасливе майбутнє.

Пишу зараз ось це все і не вірю, просто не вірю, адже тільки буквально місяць назад я був щасливий чути тебе по телефону вітаючи тебе з твоїм Днем народження, а тепер я дізнаюся, що тебе і наших пацанів немає.

Андрій з дівчиною Поліною. Instagram Андрія Рея

Яка ж нещадна ця доля, забираючи таких прекрасних людей. Хто знав Андрія, той підтвердить, що у цієї людини було шалено добре серце. Людина, яка була вірним своїм друзям, своїм принципам, своїй дівчині.

Як же прикро, що ні здійснилися твої великі бажання, що так мало ти спробував в цьому житті, так мало побачив ... ".

Андрій з дівчиною Поліною. Instagram Андрія Рея

Останнім часом Андрій зустрічався з дівчиною на ім'я Поліна. У закоханих багато спільних фото. Андрій писав: "Ще пів року тому я і думати не міг, що це все так закрутиться, закрутиться. Але через цих півроку, на великій відстані один від одного, я розумію, що ти саме та людина, з яким я хочу бачити своє майбутнє і навіть більш. Ззнаю, що багато хто думає, що це повна *** ня, відносини на відстані. Але я знаю, що і як насправді. Люблю тебе дуже сильно, дякую тобі за те, що ти у мене є".

Врятувався, але не вижив

На жаль, так і не вижив один з курсантів Віталій Вільховий, який вискочив з палаючого літака, що впав. Він отримав 90% опіків тіла. Лікарі всю ніч боролися за його життя, але під ранок він помер.

Віталій Вільховий отримав 90% опіків тіла Facebook Віталія Вільхового

Віталій родом зі Львівської області, він закінчив Львівський військовий ліцей ім. Героїв Крут.

Хотів у гори, а забрало небо

Також загинув і курсант з Миколаєва Андрій Померанцев. Перед тим як вступити до Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба він проходив військову службу в Луцькій 204-й Севастопольської БрТА. Про це повідомляється на сторінці Волинських авіалюбителів "ОВАЛ".

Андрій Померанцев любив гори Facebook Андрія Померанцева

Крім того, що Андрій любив небо, він захоплювався подорожами в гори. У нього на сторінці багато фото звідти. І дуже любив футбол.

Небо – найзаповітніша мрія

Дмитро Студинський з батьками. Facebook Галини Студинського

У списках загиблих – і курсант з військового містечка Озерне на Житомирщині, 21-річний Дмитро Студінський. Про нього в гарнізоні кажуть, що про небо він мріяв ще з дитинства. Дмитро був молодшим у сім'ї, у батьків залишився ще старший син.

Юний захисник навчався на штурмана. У військовий університет він пішов вчитися за покликанням. Вчителі згадують його як дуже скромного, але хорошого учня, здібного спортсмена-баскетболіста. Крім того, зворушливими спогадами про нього діляться і його друзі.

"Вічна пам'ять тобі. Ти був хорошим, добрим однокласником. Пам'ятаю, як ти йшов наперекір усім і відмовлявся від соцмереж, телефону. Ти був людиною з великим серцем. Шкода, що життя таке несправедливе і забирає дійсно хороших людей. Ти назавжди залишишся в наших серцях", – написала однокласниця Дмитра.

Спогади однокласниці про Дмитра Студінського. Скріншот сторінки

А ще один курсант з Озерного присвятив усім загиблим в катастрофі проникливий вірш.

Причину в акте прочитал:

Закрылок выпал и упал.

На кладбище к себе зашел,

Что написали там прочел.

Всего-то 19 лет досталось видеть белый свет.

Я ровно в срок поднялся ввысь,

Навстречу звезды мне неслись.

И думал я, ловя дорогу:

вперед-вперед, поближе к Богу!

Вірш курсанта в пам'ять про загиблих побратимів. Скріншот сторінки

Син депутата-ветерана АТО

У катастрофі Ан-26 під Харковом загинув син ветерана, депутата Миколаївської облради Вадима Олабін – Володимир Олабін.

Про трагедію написав на особистій сторінці в Facebook громадський діяч Ігор Дятлов. За його словами, Володимир Олабін був курсантом Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

"Остання п'ятниця вересня в один момент змінила життя відразу декількох сімей. Жахлива трагедія забрала життя молодих курсантів, які мріяли про польоти. Крім курсантів, загинули військовослужбовці, що входять в екіпаж повітряного судна. На жаль, катастрофа літака Ан-26 під Чугуєвом принесла втрату і сім'ї депутата Миколаївської обласної ради Вадима Олабіна", – написав Дятлов.