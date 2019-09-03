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4 вересня • оновлено в 01:25
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"Мрія поета!" У мережі розгорівся ажіотаж довкола "кнопочки" від Зеленського

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Користувачі мережі активно обговорюють секс-переписку нардепа від "Слуги народу" Олени Криворучкіної в залі парламенту.

Після зняття депутатської недоторканності журналісти сфотографували смс-ки жінки про бажання зайнятися коханням із чоловіком, який ласкаво назвав її "зеленою кнопочкою".

У мережі по-різному поставилися до курйозу. Багато розкритикували нардепа за таку переписку в стінах Ради, але деякі відзначили, що не можна втручатися в особисте життя жінки.

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"Без п*дйобок!" Ексведучий "1+1" влип у скандал зі "слугою народу". Опубліковане листування

"Мрія поета!" У мережі розгорівся ажіотаж довкола "кнопочки" від Зеленського

"У Трускавці не навчили", "Як говорив Зе – менше смс, працюйте!" "Мрія поета", "Депутати теж люди", "Як не день – готовий номер для будь-якого гумористичного шоу", "Демографію в країні потрібно поліпшити", "Пустунка", – пишуть коментатори.

"Мрія поета!" У мережі розгорівся ажіотаж довкола "кнопочки" від Зеленського
"Мрія поета!" У мережі розгорівся ажіотаж довкола "кнопочки" від Зеленського
"Мрія поета!" У мережі розгорівся ажіотаж довкола "кнопочки" від Зеленського
"Мрія поета!" У мережі розгорівся ажіотаж довкола "кнопочки" від Зеленського
"Мрія поета!" У мережі розгорівся ажіотаж довкола "кнопочки" від Зеленського
"Мрія поета!" У мережі розгорівся ажіотаж довкола "кнопочки" від Зеленського
"Мрія поета!" У мережі розгорівся ажіотаж довкола "кнопочки" від Зеленського
"Мрія поета!" У мережі розгорівся ажіотаж довкола "кнопочки" від Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький попався на листуванні під час засідання Верховної Ради, обматюкавши прихильників Уляни Супрун.

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Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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