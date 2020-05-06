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6 травня • оновлено в 23:21
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"Мрія" доставила в Україну новий гуманітарний вантаж із Китаю: відео та деталі

7.2т
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У середу, 6 травня, літак Ан-225 "Мрія" доставив до України гуманітарний вантаж медичних товарів із Китаю, а також благодійну допомогу, яку для лікарень придбала НАК "Нафтогаз".

Прибуття повітряного судна в аеропорт "Антонов" у Гостомелі Київської області транслювали на сторінках компанії в соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що лайнер привіз майже 110 тонн засобів захисту. Перед розвантаженням провели дезінфекцію.

"Мрія" доставила в Україну новий гуманітарний вантаж із Китаю

"Мрія" доставила в Україну новий гуманітарний вантаж із Китаю

Рейс тривав не одну добу. Борт завантажили в китайському місті Тяньцзінь, звідки він вирушив до Казахстану, де трапилася затримка. У "Нафтогазі" уточнили, що повітряному судну довелося пробути понад виділений час в аеропорту Алмати через погодні умови.

У компанії також додали, що "Мрія" разом із літаком "Антей" доставила 500 000 захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів і 50 портативних УЗД-пристроїв.

Борт зустріли голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська, заступники міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова та Віктор Ляшко, заступник директора авіакомпанії "Авіалінії Антонова" Віталій Шость.

Як уточнила Шаталова на брифінгу після прибуття літака, гуманітарний вантаж розподілять по лікарнях, які найбільш його потребують.

"Це обладнання і засоби індивідуального захисту Міністерством охорони здоров'я будуть розподілені відповідно до пропорції кількості хворих. У ті лікарні, де це обладнання буде найбільш необхідним", – уточнила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навколо попереднього вантажу спалахнув скандал. Журналісти дізналися, що представники Офісу президента в розпал карантину займалися контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" "Антонов"
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Якименко Сергій
Якименко Сергій
Новая поставка товаров в «эпицентр»...
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
пришлось пробыть больше выделенного времени в аэропорту Алматы из-за погодных условий. Смотрим погоду-архив 05.05.2020 08.30 ветер-240°-4 Видимость- 10 км облака-2 б (1500 м) Cb 4 б (6000 м) температура и давление +19 43 1020 Мрия два с половиной простояла на предварительном старте и вернулась на стоянку 05.05.2020 11.00 310°-4 10 км 4 б (1500 м) 8 б (6000 м) Погода в Алматы была хорошей, без тумана и сильного ветра. Я писал вчера блог на фейсбуке со скринами из флайт-радара- что случилось с Мрией? Мож техническая проблема задержала?
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
державні гроші тільки з іншої кишені
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Суспільство

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