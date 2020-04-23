"Мрія" доставила в Україну медичний вантаж з Китаю: зустрічав особисто Зеленський. Відео

Ірина Кулініч Суспільство 10:38, 23.04.2020 Оновлено: 11:33, 23.04.2020

У четвер, 23 квітня, в Україну прибув літак "Мрія" АН-225 з медичним вантажем із Китаю.

Про це повідомляє Офіс президента України Володимира Зеленського (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мрія" доставила українцям засоби індивідуального захисту: медичні маски, рукавички і захисні костюми.

"Мрія" доставила в Україну медичний вантаж із Китаю
Скріншот із відео

Глава держави особисто зустрів борт в аеропорту "Київ-Антонов-2". Перед цим літак доставив допомогу з Китаю до Франції і Польщі.

"Мрія" доставила в Україну медичний вантаж із Китаю
Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня український літак-гігант "Мрія" доставив до Польщі з Китаю рекордний вантаж медичних засобів, необхідних для боротьби з COVID-19.

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