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23 квітня • оновлено в 12:06
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"Мрія" доставила в Україну медичний вантаж з Китаю: зустрічав особисто Зеленський. Відео

2.7т
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У четвер, 23 квітня, в Україну прибув літак "Мрія" АН-225 з медичним вантажем із Китаю.

Про це повідомляє Офіс президента України Володимира Зеленського (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мрія" доставила українцям засоби індивідуального захисту: медичні маски, рукавички і захисні костюми.

"Мрія" доставила в Україну медичний вантаж із Китаю

"Мрія" доставила в Україну медичний вантаж із Китаю

Скріншот із відео

Глава держави особисто зустрів борт в аеропорту "Київ-Антонов-2". Перед цим літак доставив допомогу з Китаю до Франції і Польщі.

"Мрія" доставила в Україну медичний вантаж із Китаю

"Мрія" доставила в Україну медичний вантаж із Китаю

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня український літак-гігант "Мрія" доставив до Польщі з Китаю рекордний вантаж медичних засобів, необхідних для боротьби з COVID-19.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
"Антонов"
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Cachko Elena
Cachko Elena
Не, ну супер, самолет, экипаж,антонов...но вокруг , что за нищета ? какие то ямы, строения грязные ,ржавые, полуразрушенное еще со времен ссср, видно...можно аэродром облагородить, что бы он был достойным таких самолетов ? у нас делают бриллианты, а окрасу сделать не могут...на это уже нет денег.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Мля, привратник...))) Ч у б а т ы е, а чому они в намордниках, кусаются? )))
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Romanoff Sergey
Romanoff Sergey
Прям как Йуля разгружающая лично Тамифлю.
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