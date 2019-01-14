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''Мракобіси зі зміненою психікою'': в ''ДНР'' замарили поверненням України в ''русскій мір''

1.7тЧитати матеріал російською

Письменник-фантаст і екс-ватажок терористів "ДНР" Федір Березін заявив, що українців потрібно повернути в "русскій мір".

Подібним висловлюванням він поділився в інтерв'ю одному з пропагандистських ресурсів. За словами Березіна, життя в Україні, нібито, погіршилася без російського газу.

"Порожньо в холодильнику стає! І батарея без російського газу і донбаського вугілля не гріє... А в села продовжують приходити, вибачте, труни! Не думаю, що там сильно радіють таким "посилкам", – висловився він.

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Федір Березін

Федір Березін

Вікіпедія

За словами Березіна, багато українців перебувають на заробітках у РФ, що вже наближає їх до "русского міра". "І вони в російському середовищі знаходяться, це зачіпає їх сім'ї. З Європи вони теж повертаються з грошима, але розуміють, що там їм місця немає. Сильно європейцями вони не стають", – продовжив він.

Українці для Росії, заявив Березін, втрачені не остаточно. "З молоддю важче, звичайно... Чотири роки такого виховання – з них мракобісів роблять зі зміненою психікою. Чим довше вони самі по собі там варяться, тим гірше", – замарив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" вигадали страшилку про українські концтабори для жителів Донбасу.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Длбйбы😂😂😂😂
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CARGO 100
CARGO 100
"Чем дольше они сами по себе там варятся, тем хуже" А еще хуже будет, когда вода выкипит ...
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