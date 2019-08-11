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"Мр*зь!" Мережу розлютила мати, шо поїла немовля горілкою у Дніпрі

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Інтернет-користувачів вивела з себе 24-річна мешканка Дніпра, яка в стані сильного алкогольного сп'яніння йшла з коляскою по проїжджій частині зі своїм 33-річним співмешканцем і поїла немовля горілкою.

Як повідомляє "Інформатор", тільки небайдужість і своєчасне реагування перехожих, можливо, врятувало життя однорічної дитини. Люди викликали поліцію.

Після приїзду правоохоронців, дніпрянка була вкрай обурена появою "людей у погонах" — жінка постійно кидалася на них, матюкалася і відмовлялася виконувати їх вимоги.

Мережу розлютила мати, шо поїла немовля горілкою у Дніпрі

Мережу розлютила мати, шо поїла немовля горілкою у Дніпрі

dp.informator.ua

Зрештою, її разом зі співмешканцем закували у наручники і доставили в Новокодацьке відділення поліції, де обидва отримали протоколи за статтями 173 (за нецензурну лайку в громадських місцях) і 185 (за непокору законній вимозі співробітника поліції) КУпАП.

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Дівчинку передали медикам — зараз вона знаходиться в 6-й міській лікарні. Вирішується питання про те, хто стане її опікуном. Інформацію про подію повідомили співробітникам ювенальної превенції.

Мережу розлютила мати, шо поїла немовля горілкою у Дніпрі

Мережу розлютила мати, шо поїла немовля горілкою у Дніпрі

dp.informator.ua

На Instagram-сторінці dtp.ua, де була опублікована інформація про горе-матеір, користувачі мережі написали гнівні коментарі.

"Мерзота... Невже всім начхати до цього було... Сусіди... Жах. Спасибі всім, хто думає не тільки за себе, але і за цю дитину. Тепер у неї є шанс вижити", — написав один з користувачів мережі.

Мережу розлютила мати, шо поїла немовля горілкою у Дніпрі

Мережу розлютила мати, шо поїла немовля горілкою у Дніпрі

instagram.com/dtp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Хмельниччині мати звірячому вбила немовля. Дитину, задушеного сміттєвим пакетом, правоохоронці знайшли в будинку жінки.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
скандали
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