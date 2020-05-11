Може загинути 1,4 мільйона: після пандемії COVID-19 світу загрожує нова небезпека

Дослідники побоюються, що услід за пандемією коронавірусу може початися спалах туберкульозу. За деякими оцінками, захворіти може більш як 6 мільйонів осіб.

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Докторка Ліджі Томас у своїй колонці на Medical News опублікувала дані нещодавнього дослідження з сервера препринтів bioRxiv. Згідно з ними, довгий вплив COVID-19 на організм людини здатен активувати сплячі бактеріальні інфекції, зокрема й туберкульоз.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сплячий туберкульоз присутній у чверті населення планети. Звісно, у всіх носіїв він не активується, але досить багато людей може стати жертвами нового спалаху.

COVID-19 може активувати сплячий туберкульоз

CNBC розповідає про доповідь, яку підготували Stop TB Partnership спільно з Імперським коледжем Лондона, Університетом Джона Гопкінса й Агентством із міжнародного розвитку США. У ній йдеться, що на спалах туберкульозу слід очікувати в період між 2020-2025 роками, а вразити він може приблизно 6,3 млн осіб, з яких майже 1,4 млн – загинуть.

Причина цього – відсутність діагностики та лікування туберкульозу на тлі карантинних заходів через COVID-19. Однак директорка Stop TB Partnership Лючіца Діціу зазначила, що уникнути спалаху все ж можна. Для цього країнам необхідно вже зараз взяти ситуацію під контроль і посилити спостереження за хворобою.

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