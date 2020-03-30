Примусова обсервація українських туристів незаконна – адвокат

Українські правоохоронці не мають права примусово відправляти туристів, які прилетіли в країну, на обсервацію через коронавірус.

Як розповів OBOZREVATEL адвокат Ростислав Кравець, у законодавстві немає чітко прописаних норм, які зобов'язують два тижні бути примусово на карантині. Режим надзвичайного стану, який міг стати основою для цього, не запроваджено.

"Питання карантину і обсервації державою не врегульоване. Тому у випадку з нашими громадянами, які повернулися з-за кордону, влада намагається викручуватися й зобов'язати їх добровільно підписувати документи на таку ізоляцію", – сказав адвокат, а також додав, що за великого бажання в суді й цей документ можна оскаржити.

Саме тому туристи, які прилетіли в Україну з Катару, Балі, В'єтнаму та інших країн де-факто мали повне право спокійно вийти з аеропорту й вирушити додому.

"Вчора було багато відео, де туристи з В'єтнаму та інших країн проривалися через поліцію. Виходячи із законодавства, вони нічого й не порушили. Все це свідчить про те, що держава мала вжити відповідних заходів, щоб цьому запобігти", – наголосив Кравець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Частина українських туристів, які в ніч на 30 березня прибули двома рейсами з Балі через Доху (Катар), помістили на обсервацію в готель "Козацький" в самому центрі Києва. Більшість же пасажирів влаштували бунт і відмовилися від примусового карантину, так і залишившись на борту лайнерів.

В аеропорту "Бориспіль" увечері 29 березня приземлився борт із українцями з В'єтнаму, які відмовилися від обсервації. Після того, як українці вийшли з літака, вони влаштували сутички з поліцією, намагаючись залишити територію аеропорту.

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