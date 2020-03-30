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30 березня • оновлено в 11:34
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Примусова обсервація українських туристів незаконна – адвокат

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Українські правоохоронці не мають права примусово відправляти туристів, які прилетіли в країну, на обсервацію через коронавірус.

Як розповів OBOZREVATEL адвокат Ростислав Кравець, у законодавстві немає чітко прописаних норм, які зобов'язують два тижні бути примусово на карантині. Режим надзвичайного стану, який міг стати основою для цього, не запроваджено.

"Питання карантину і обсервації державою не врегульоване. Тому у випадку з нашими громадянами, які повернулися з-за кордону, влада намагається викручуватися й зобов'язати їх добровільно підписувати документи на таку ізоляцію", – сказав адвокат, а також додав, що за великого бажання в суді й цей документ можна оскаржити.

Саме тому туристи, які прилетіли в Україну з Катару, Балі, В'єтнаму та інших країн де-факто мали повне право спокійно вийти з аеропорту й вирушити додому.

"Вчора було багато відео, де туристи з В'єтнаму та інших країн проривалися через поліцію. Виходячи із законодавства, вони нічого й не порушили. Все це свідчить про те, що держава мала вжити відповідних заходів, щоб цьому запобігти", – наголосив Кравець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Частина українських туристів, які в ніч на 30 березня прибули двома рейсами з Балі через Доху (Катар), помістили на обсервацію в готель "Козацький" в самому центрі Києва. Більшість же пасажирів влаштували бунт і відмовилися від примусового карантину, так і залишившись на борту лайнерів.

  • В аеропорту "Бориспіль" увечері 29 березня приземлився борт із українцями з В'єтнаму, які відмовилися від обсервації. Після того, як українці вийшли з літака, вони влаштували сутички з поліцією, намагаючись залишити територію аеропорту.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ты это где нибудь в Израиле расскажи,или в Расее!.Одна такая тоже плела что хотела а теперь просит :"Людоньки,ви тільки хату не спаліть"!.
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Марафет Коксов
Марафет Коксов
значит травить людей коронавирусом законно, а карантин не законно? Как это по европейски, по украински. В лепрозорий всех этих передасов!
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Walker Anton
Walker Anton
Влада в черговий раз зробила помилку. Треба було заборонити туристичні подорожі ще на початку березня, коли був зафіксований перший захворівший у Чернівцях. Натомість турфірми продовжували вивозити безвідповідальних дебілів до 17 березня. Далі треба було давати підписувати згоду на платну обсервацію у відведених місцях ще до посадки у літак, чи при перетинанні кордону України (пішки чи на авто). Чому взагалі бюджет повинен оплачувати обсервацію цих дурнів?
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