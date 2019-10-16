Можуть повторити? Окупанти пішли на нову підлість в Криму

Окупаційна влада Криму змінили назву Державного комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян півострова.

Тепер в ньому не згадується про депортацію. Відповідний наказ підписав "глава" Криму Сергій Аксьонов.

"Перейменувати Державний комітет у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Республіки Крим на Державний комітет у справах міжнаціональних відносин Республіки Крим", – йдеться в документі.

"Окупанти в Криму змінили назву "Державного комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян" півострова. Тепер в назві окупаційного відомства немає згадки про депортацію. Можуть повторити?" – прокоментував блогер Кримський бандерівець.

Комерсант

Оккупанты в Крыму изменили название "Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан" полуострова. Теперь в названии оккупационного ведомства нет упоминания о депортации. Могут повторить? https://t.co/JIELzXjJKf — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 15 октября 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму окупанти влаштували жителям "квести на виживання".

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