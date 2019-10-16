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16 жовтня • оновлено в 09:54
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Можуть повторити? Окупанти пішли на нову підлість в Криму

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Окупаційна влада Криму змінили назву Державного комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян півострова.

Тепер в ньому не згадується про депортацію. Відповідний наказ підписав "глава" Криму Сергій Аксьонов.

"Перейменувати Державний комітет у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Республіки Крим на Державний комітет у справах міжнаціональних відносин Республіки Крим", – йдеться в документі.

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"Окупанти в Криму змінили назву "Державного комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян" півострова. Тепер в назві окупаційного відомства немає згадки про депортацію. Можуть повторити?" – прокоментував блогер Кримський бандерівець.

Можуть повторити? Окупанти пішли на нову підлість в Криму

Комерсант

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму окупанти влаштували жителям "квести на виживання".

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Тема
Анексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Вадим пристайко не министр а свиннота
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Та хоть переименуйте к Крым в слово пизда это как-то мало касается обычных украинцев
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