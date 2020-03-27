Можна заразитися COVID-19 повторно через 3-4 місяці: в ЦГЗ заявили, що під загрозою 22 млн українців

Колективний імунітет від коронавірусу COVID-19, швидше за все, не виробиться, а хвороба буде повертатися щорічно.

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Про це в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив в.о. генерального директора "Центру громадського здоров'я" Ігор Кузін. Він розповів, що за даними наукових досліджень, людина, яка перехворіла коронавірусом, може заразитися ним знову вже через 3-4 місяці.

"Колективного імунітету у нас не буде, швидше за все. Дані в наукових статтях говорять про те, що імунітет, який формується після перенесеної інфекції, дуже нестійкий. Людина, яка захворіла одного разу, може захворіти через 3-4 місяці повторно. Швидше за все, це та інфекція, яка буде циркулювати щорічно", - розповів він.

При цьому він зазначив, що через епідемію за різними оцінками може перехворіти від 7 до 22 мільйонів українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус COVID-19 продовжує мутувати і підлаштовуватися під організм людини. На думку експертів, зараз він націлений на поширення, а не на летальність.

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