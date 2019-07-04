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"Можна витирати лапті": Соколова рознесла ПАРЄ за повернення Росії

2.6тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова жорстко пройшлася по Парламентській асамблеї Ради Європи за рішення повернути російську делегацію.

Вона нагадала євродепутатам про злочини, вчинені країною-агресором не тільки проти України, але й проти їхніх країн. Сильну критику телеведуча озвучила в ефірі свого шоу "Вечір із Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Тепер, друзі, ми живемо у новій Європі. Європі, об яку можна витирати лапті, незважаючи на те, що Росія продовжує обертати на Кремлі рішення ПАРЄ, за що і були введені санкції. Рада Європи витерла європейськими цінностями обпльоване обличчя і сама заборонила собі накладати санкції на будь-яку національну делегацію, яких би порушень вона не вчинила. Хоч убий опозиціонера на мосту, хоч збий літак із громадянами, які обирали цю Раду Європи. По х*ю. Аби внески платили", — емоційно висловилася Соколова.

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Журналістка додала, що українській делегації не варто поспішати з припиненням свого членства у ПАРЄ. Вона запропонувала подумати над тим, як можна помститися організації, яка пішла на примирення з окупантами.

"Відновити ядерний статус? Тоді ми станемо другим Іраном, і мені доведеться носити трусики на обличчі. Зняти саркофаг з ЧАЕС? Ризиковано. Навіщо нам другий сезон "Чорнобиля"? Сіквели зазвичай гірші за оригінали. У мене є ідеальне рішення — на кожну сесію відправляти 12 дітей, які постраждали від агресії Росії на Донбасі. Нехай вони Європу подивляться і в очі цим під*расам", — жорстко підсумувала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Соколова жартома запропонувала помститися ПАРЄ за цинічне повернення росіян, відправивши туди 12 українців із прізвищем Бандера, які вміють грати на трембіті.

Нагадаємо, представники України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії підписали заяву про спільні дії на знак протесту проти безумовного повернення РФ до ПАРЄ. Пізніше до демаршу приєдналася Швеція.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Питон Каа
Питон Каа
В ПАСЕ и так прекрасно знают (доклады ОБСЕ читают), что на Донбассе Украина убивает собственных сограждан и их детей за интересы США, но ни делегаты ПАСЕ ни сама Украина не могут это остановить ибо США держит Украину за горло, а ЕС за яйца и периодически делает "жим-жим". Остановить это может только Россия (как в Грузии), но пока еще рановато, СП-2 пока еще не введен в эксплуатацию.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А отправить в ПАСЕ фотографии сотни детей Донбасса, которых убили "воины света", она не хочет?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Янка разве что трипак разнести может
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