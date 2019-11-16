"Можна обличчям гілки збирати": на Луганщині влада потрапила в скандал через "мегапроєкт". Відео

У Сєвєродонецьку Луганської області влада потрапила в скандал, зробивши велосипедну доріжку на невідремонтованій ділянці асфальту.

Підтверджуючі фото і відео опублікували в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Творіння" влади, яке повинні відкрити в урочистому порядку, в деталях показав місцевий житель В'ячеслав Шевчук. За його словами, на цю доріжку виділили круглу суму грошей, однак все що було зроблено – нанесена розмітка. Вона проходить по потрісканому асфальту, ямах і навіть по території автобусної зупинки.

У Сєвєродонецьку зробили велодоріжку на ямах Facebook Дениса Казанського

У Сєвєродонецьку зробили велодоріжку на ямах Facebook Дениса Казанського

У Сєвєродонецьку зробили велодоріжку на ямах Facebook Дениса Казанського

Інші жителі приєдналися до обговорення в коментарях. "Це не доріжки, це гірки", "Я з Сєвєра. Чому робила влада, а соромно мені?", "Там же всі гілки обличчям можна позбирати, поки проїдеш", – обурилися вони.

"Нещадна урбаністика Сєвєродонецька. Потужні господарники зробили велодоріжку", – відреагував журналіст Денис Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському селі урочисто відкрили відремонтовану дорогу, на якій не виявилося ні шматка асфальту.

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