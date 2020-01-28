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28 січня • оновлено в 12:35
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/ Суспільство

Можлива евакуація: посольство України в Китаї забило на сполох через коронавірус

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Посольство України у Китаї закликало громадян залишити територію КНР за наявності можливості через стрімке поширення коронавірусу 2019 nCoV.

Крім того, у повідомленні відомства на офіційній сторінці у Facebook не виключається можливість евакуації українців з найбільш епідеміологічно небезпечного регіону.

Коронавірус у Китаї

Коронавірус у Китаї

ВВС

"Опрацьовуються всі можливі варіанти надання допомоги співгромадянам, які перебувають в містах провінції Хубей, щодо яких застосовані карантинні обмеження. Зокрема вивчається і можливість їхньої евакуації на випадок, якщо таке рішення буде ухвалене керівництвом нашої держави", – зазначили в українському посольстві.

Також там запевнили, що здійснюють постійний моніторинг розвитку епідеміологічної ситуації в Китаї та підтримують контакти з відповідними органами країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • кількість заражених новим коронавірусом 2019 nCoV за ніч на 28 січня різко зросла до 4515 з 2744, загинули вже 106 осіб.

  • Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України визначило лікарню, в яку будуть госпіталізовані пацієнти у разі підозри на зараження коронавірусом із Китаю.

  • Також із 26 січня в аеропорту "Бориспіль" почався температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах із Китаю для запобігання поширенню смертельного китайського коронавірусу 2019 nCoV.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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фил филька
фил филька
карантин как и торомоза придумали трУсы, да?))
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