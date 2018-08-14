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Ян Валетов
Ян Валетов
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Может, Комаровский хотел утопить маленького мерзавца? А вы его травите

20.5тЧитати новину російською

А вдруг Комаровский хотел пригласить Путина на рыбалку с дивесионными целями? Заманить в лодку и утопить к ядреной фене.

А вы все на него набросились! Он врач, не политик, он популяризатор знаний о медицине, педиатр. Не надо делать из него Чемберлена!

Знаете что угнетает? Меня дико угнетает одинаковость реакций.

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Чисто гипотетическое предположение Комаровского - и волна дерьма выше облаков. Комаровский вскрылся, он враг народа! А.... он готов рыбачить с Путиным!

Лайма Вайкуле спокойно обьясняет почему не поедет в Крым - и к ее инстаграмму хоть руками не прикасайся. И на ТВ РФ, и некоторые долбоклювы в Госдуме уже обещают ей неприятности.

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От жарких поцелуев во все места, до криков "Распни!" расстояние невелико.

Мы готовы возмущаться оголтелой толпой запоребриковых, смеяться, издеваться над их тупостью и ограниченностью, но не замечаем, что и сами ведем себя точно так же.

Нет, а если реально Комаровский хотел утопить маленького мерзавца? А вы его травите? Нехорошо получается))))

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Ян ВалетовЯн Валетов
Особи
Володимир ПутінЄвген Комаровський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Яна Валетова
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Коментарі
40
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Смішно
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Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
маленький маленький.а как очко разворотил ..(Остап Вышня..."Як ще булы мы мандюкамы")
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Ukr Igore
Ukr Igore
Semizalupiv Opanas, Ти туфту простелив. " Ще як були ми козаками та унії не чуть було..." Т Г Шевченко. Вірш "Полякам"
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Semizalupiv Opanas, Неговори братан..всей кацапендии разворотил..теперь врядли удасца на колени поднятся..с развороченим очком то..))) непереживай в совке все мадюками являлись..тьі не исключение..
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Мишаков Аркадий
Мишаков Аркадий
В нашем понимании, такой образованный интеллектуал как Комаровский, с человеком у которого в крови и руки и мозги , не должен был сесть на одном кВ. Км даже по большой нужде. Тем более заявлять об этом во всеуслышание.
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5
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Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
Автор этой белиберды от Комаровского ничем не отличается . Дохтур своим высказыванием про рыбалку с фюрером нивелирует сами причины войны . Мол , "наверху" не так друг друга поняли , недоразумение случилось . Вот и повздорили . А внизу тут "простому человеку делить нечего" . "Братья" же .
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5
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