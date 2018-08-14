А вдруг Комаровский хотел пригласить Путина на рыбалку с дивесионными целями? Заманить в лодку и утопить к ядреной фене.

А вы все на него набросились! Он врач, не политик, он популяризатор знаний о медицине, педиатр. Не надо делать из него Чемберлена!

Знаете что угнетает? Меня дико угнетает одинаковость реакций.

Чисто гипотетическое предположение Комаровского - и волна дерьма выше облаков. Комаровский вскрылся, он враг народа! А.... он готов рыбачить с Путиным!

Лайма Вайкуле спокойно обьясняет почему не поедет в Крым - и к ее инстаграмму хоть руками не прикасайся. И на ТВ РФ, и некоторые долбоклювы в Госдуме уже обещают ей неприятности.

От жарких поцелуев во все места, до криков "Распни!" расстояние невелико.

Мы готовы возмущаться оголтелой толпой запоребриковых, смеяться, издеваться над их тупостью и ограниченностью, но не замечаем, что и сами ведем себя точно так же.

Нет, а если реально Комаровский хотел утопить маленького мерзавца? А вы его травите? Нехорошо получается))))