''Може все зруйнувати'': з'ясувалося, чому Філарет не очолив ПЦУ

Константинополь перед створенням Православної церкви України просив тодішніх предстоятелів відмовитися від бажання очолити її.

Про це розповів архієпископ Памфілійський Данило, який був екзархом Вселенського патріарха і брав участь у процесі надання ПЦУ автокефалії. "Щоб іти вперед, не деградувати, церква повинна зростати, розвиватися, вона не може залишатися у застої, в епосі 50-60-70-річної давності. Тому ми постійно радили і апелювали до предстоятелів українських церков, щоб вони не висували себе кандидатами" , – підкреслив він, передає ВВС.

При цьому священнослужитель зазначив, що у Філарета зараз є шанс увійти в історію як одному із творців помісної ПЦУ, людини, яка протягом свого життя виконала величезну роботу і з великою честю і гідністю відійшла у бік.

Почесний патріарх Філарет 112 Україна

"Або ж він має шанс зруйнувати все, що він будував все своє життя. Вибір за ним", – сказав архієпископ Данило.

Він також пояснив нинішній статус Філарета: "Він був лідером, ми його називаємо колишнім митрополитом, і всередині своєї країни він може зберігати за собою той титул, який він мав ...".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Данило заявив, що думки про те, що патріарх Філарет може впливати на главу ПЦУ Епіфанія, небезпідставні, однак екс-предстоятелю УПЦ КП варто надати йому абсолютну незалежність.

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