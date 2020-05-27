Може вилитися в інші хвороби: біологиня назвала органи, які потрібно перевіряти після COVID-19

Люди, які перехворіли COVID-19, насамперед повинні перевірити стан легенів, нирок і мозку.

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Про це повідомила професорка Університету Джорджа Мейсона (США), докторка біологічних наук Анча Баранова, передають РІА Новини. За її словами, вірус може пошкоджувати ці органи, що після може вилитися в інші хвороби.

"Після перенесеного COVID-19 треба перевірити три основні системи в організмі: легені, нирки та мозок. З легенями треба йти до пульмонолога. Необхідно також перевірити нирки. Їх стан покаже дуже поширений аналіз – біохімія крові. Там є показник, який відображає, як функціонують нирки. Якщо з ним усе в порядку, то йти до нефролога не треба, в іншому випадку – краще сходити", – сказала Баранова.

Біологиня назвала органи, які потрібно перевіряти після COVID-19

В аналізі крові необхідно дивитися на певний показник – швидкість клубочкової фільтрації – запевняє лікарка.

"Третя система – це мозок, функціонування центральної і периферичної нервової системи. Як неодноразово зазначалося, при вірусі бувають нейрозапалення", – уточнила біологиня.

Також Баранова нагадала, що після COVID-19 може погіршитися пам'ять, знизитися здатність до концентрації і можлива поява головних болів.

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