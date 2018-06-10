Може це каміння з неба? Крим шокували ремонтом доріг

У анексованій Ялті бригада робітників проводила ямковий ремонт доріг, після якого стан дорожнього полотна практично не поліпшився.

Ялтинці висловлюють свої обурення в соцмережах, пише в своєму Twitter КРИМський бандерівець.

Twitter КРИМський бандерівець

"Жителі Ялти шоковані ремонтом доріг по ГОСТам окупантів. Кажуть, що такого жаху Ялта ще не бачила", - написав він зазначивши, що така ситуація по всьому місту і Криму.

Twitter КРИМський бандерівець

Twitter КРИМський бандерівець

Місцями на дорогах так і залишилися ями, а на інших ділянках з'явилися височини.

Twitter КРИМський бандерівець

Twitter КРИМський бандерівець

Коментатори під постом відзначають, що від Росії нічого іншого чекати не варто.

"А може це каміння з неба, яке так чекали продажні кримчани? Хотіли в рассєю - звикайте жити по-рассєйскі", "Терміново потрібно стати на коліна і просити, просити", "Казали ж що в Росії дві основні проблеми - дурні та дороги. Дороги забезпечив окупант, а дурні в Криму вже й так були", - пишуть користувачі.

Крим. Жителі Ялти шоковані ремонтом доріг по ГОСТам окупантів. Кажуть, що такого жаху Ялта ще не бачила. У коментарях твітну фотографії крупним планом. А поки почитайте захоплені відгуки. І так по всьому місту і Криму pic.twitter.com/dnY4Yz0hR2 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 10 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні з'явився генеральний план розвитку Ялти, складений на українському мовою.