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Може нашкодити: в Константинополі висловилися про вплив Філарета на главу ПЦУ

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Думки про те, що патріарх Філарет може впливати на главу ПЦУ Епіфанія, небезпідставні, однак екс-предстоятелю УПЦ КП варто надати йому абсолютну незалежність.

З такою заявою в інтерв'ю ВВС виступив архієпископ Памфілійський Даниїл, який був екзархом Вселенського патріарха і брав участь у процесі надання ПЦУ автокефалії.

"Думаю, що владика Філарет впливав і, можливо, досі впливає на владику Епіфанія. Але думаю, що владиці Філарету настав час усвідомити своє місце в історії ПЦУ", — вважає він.

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За словами архієпископа, Філарет може нашкодити Епіфанію, якщо буде занадто сильно втручатися в адміністративний аспект ПЦУ.

"Все, що я прошу у Філарета: дайте можливість Епіфанію бути предстоятелем церкви! Будьте духовним дідусем, батьком, радьте, але дайте йому можливість робити свою справу!" — додав Даниїл.

Патріарх Філарет і митрополит Епіфаній

Патріарх Філарет і митрополит Епіфаній

24tv.ua

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Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Митрополит ЕпіфанійПатріарх Філарет
Місце
Україна
Тег
єдина церква
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Но думаю, что владыке Филарету пришло время осознать свое место в истории ПЦУ", — считает он.".....Почему статья не озаглавлена в модном стиле - "Филарету жёстко указали место в истории.Памфилийский Даниил сделал МОЩНОЕ заявление"?.....Ведь в статье прямо об этом говорится.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Федоров Федор, а я бы озаглавил просто и скромно: "Мавр сделал своё дело, мавр может уходить". :)
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Ш. Олег
Ш. Олег
… и тут до вчерашнего патриарха, а ныне Героя и Духовного Лидера дошло, как виртуозно его поимели … Как сказал один москальский поэт - "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!" :)
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