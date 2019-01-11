Може нашкодити: в Константинополі висловилися про вплив Філарета на главу ПЦУ

Думки про те, що патріарх Філарет може впливати на главу ПЦУ Епіфанія, небезпідставні, однак екс-предстоятелю УПЦ КП варто надати йому абсолютну незалежність.
З такою заявою в інтерв'ю ВВС виступив архієпископ Памфілійський Даниїл, який був екзархом Вселенського патріарха і брав участь у процесі надання ПЦУ автокефалії.
"Думаю, що владика Філарет впливав і, можливо, досі впливає на владику Епіфанія. Але думаю, що владиці Філарету настав час усвідомити своє місце в історії ПЦУ", — вважає він.
За словами архієпископа, Філарет може нашкодити Епіфанію, якщо буде занадто сильно втручатися в адміністративний аспект ПЦУ.
"Все, що я прошу у Філарета: дайте можливість Епіфанію бути предстоятелем церкви! Будьте духовним дідусем, батьком, радьте, але дайте йому можливість робити свою справу!" — додав Даниїл.
Патріарх Філарет і митрополит Епіфаній
24tv.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також у мережі опублікували переклад тексту документа.
7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію у Софійський собор.
8 січня Томос відвезли назад у Стамбул для підписання його 11 членами Синоду Вселенського Патріархату. Це пов'язано з тим, що документ ПЦУ отримала за три дні до засідання ієрархів у Константинополі (вони збираються 9 числа кожного місяця).
9 січня усі члени Синоду Вселенського Патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.
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