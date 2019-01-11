Може нашкодити: в Константинополі висловилися про вплив Філарета на главу ПЦУ

Думки про те, що патріарх Філарет може впливати на главу ПЦУ Епіфанія, небезпідставні, однак екс-предстоятелю УПЦ КП варто надати йому абсолютну незалежність.

З такою заявою в інтерв'ю ВВС виступив архієпископ Памфілійський Даниїл, який був екзархом Вселенського патріарха і брав участь у процесі надання ПЦУ автокефалії.

"Думаю, що владика Філарет впливав і, можливо, досі впливає на владику Епіфанія. Але думаю, що владиці Філарету настав час усвідомити своє місце в історії ПЦУ", — вважає він.

За словами архієпископа, Філарет може нашкодити Епіфанію, якщо буде занадто сильно втручатися в адміністративний аспект ПЦУ.

"Все, що я прошу у Філарета: дайте можливість Епіфанію бути предстоятелем церкви! Будьте духовним дідусем, батьком, радьте, але дайте йому можливість робити свою справу!" — додав Даниїл.

Патріарх Філарет і митрополит Епіфаній 24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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