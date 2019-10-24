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24 жовтня • оновлено в 13:36
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"Може дах поїхати": в хорі Верьовки відреагували на скандальне звернення до Росії

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Рішення записати звернення до громадян Росії в 2014 році було прийнято рядовими артистами Національного хору Верьовки.

"Це була ініціатива не керівництва, а самих артистів, ніхто такої вказівки не давав", – розповів в коментарі OBOZREVATEL на правах анонімності працівник хору.

"Тоді існувала думка, що якщо звернутися до росіян, вони одумаються. Тому і записали таке звернення. У нас є активні люди, які це організували. Але, як бачите, це були, як то кажуть, "напрасниє дєла", тому що агресор пішов далі", – зауважив він.

Артисти хору Верьовки виступили з ініціативою звернення до росіян

Артисти хору Верьовки виступили з ініціативою звернення до росіян

Працівник хору також навів докази того, що відеозвернення хору, що спливло в мережі, було записано "ще на початку 2014 року, відразу після агресії на Крим".

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"Там ще був Авдієвський (керівник Хору Верьовки Анатолій Авдієвський, який помер в 2016 році, - Ред.) і його коментар, там були артисти, які давно не працюють в хорі", – сказав він.

"Навіщо ці матеріали піднімають зараз, щоб розпалити ворожнечу, мені не зрозуміло", – сказав працівник.

Він додав, що через підвищену уваги з боку преси керівнику хору Зиновію Корінцю довелося відключити мобільний телефон, "тому що так може дах поїхати", – пояснили в хорі.

Як писав OBOZREVATEL:

  • В YouTube на каналі "Свобода слова" було опубліковано відео, на якому артисти розповіли про свої тісні зв`язки з Росією, назвавши війну на сході України "політичними іграми". Пізніше з'ясувалося, що відео було записано в 2014 році.

  • Нещодавно хор Верьовки влучив у масштабний скандал, виступивши на сцені з "Кварталом 95". Артисти заспівали про підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої, наразившись на критику не тільки пересічних громадян України, а й представників влади.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Хор Верьовки
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так надо было все на помершего и спихнуть - ему то всеравно.
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