Мозгова запропонувала закрити Cosmopolitan Ukraine і "Інтер"

Музична продюсерка Олена Мозгова заявила про те, що в разі підтвердження факту приналежності видання Cosmopolitan Ukraine російському олігарху, його слід закрити.
У контексті інформаційної безпеки України вона також звернула увагу на телеканал "Інтер". Про це вона написала в блозі OBOZREVATEL.
"Якщо буде доведено, що ці ресурси належать російським олігархам, то певно, що їх треба закривати. Але постає питання: а "Інтер"? В "Інтері" є відсоток ОРТ. Давайте тоді будемо послідовними", – закликала продюсерка.
Скандальний новорічний ефір на "Інтері" 2015 року
У контексті скандалу з ексзаступницею головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенією Пліхіною вона зауважила: "Це проблема не сьогоднішнього дня, і виникла вона не на рівному місці. Проблема інформаційної безпеки України коренями заглиблюється ще в совкові часи". На думку Мозгової, за роки незалежності в Україні не було зроблено серйозних кроків для її вирішення.
Як писав OBOZREVATEL:
4 грудня заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна потрапила в скандал через пост про похорон загиблого бійця "Альфи" СБУ, Героя України Дениса Волочаєва.
Пізніше з'явилася інформація про те, що журнал Cosmopolitan Ukraine входить до мідіагрупи російського магната Віктора Шкульова Hearst Shkulev Ukraine.
5 грудня журнал Cosmopolitan Ukraine зі скандалом звільнив Євгенію Пліхіну.
У січні 2015 роки після чергового скандалу за питання позбавлення телеканалу "Інтер" ліцензії взялася Верховна Рада України. Нардеп Андрій Левус підготував тематичний законопроєкт, ґрунтуючись на тому, що 29% акцій каналу належать російському ОРТ. Однак рішення так і не було ухвалено.
У жовтні 2018 року "Інтер" опублікував у мережі коротке відео, в якому з жалем повідомив своїм глядачам про необхідність ввести в добовий ефір 75% україномовного контенту.
У травні поточного року "Інтер" потрапив у новий скандал. В день інавгурації президента України Володимира Зеленського в ранковому випуску новин телеканал "Інтер" не згадав про захід.
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