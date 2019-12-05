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5 грудня • оновлено в 14:53
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/ Суспільство

Мозгова запропонувала закрити Cosmopolitan Ukraine і "Інтер"

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Музична продюсерка Олена Мозгова заявила про те, що в разі підтвердження факту приналежності видання Cosmopolitan Ukraine російському олігарху, його слід закрити.

У контексті інформаційної безпеки України вона також звернула увагу на телеканал "Інтер". Про це вона написала в блозі OBOZREVATEL.

"Якщо буде доведено, що ці ресурси належать російським олігархам, то певно, що їх треба закривати. Але постає питання: а "Інтер"? В "Інтері" є відсоток ОРТ. Давайте тоді будемо послідовними", – закликала продюсерка.

Скандальний новорічний ефір на "Інтері" 2015 року

Скандальний новорічний ефір на "Інтері" 2015 року

У контексті скандалу з ексзаступницею головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенією Пліхіною вона зауважила: "Це проблема не сьогоднішнього дня, і виникла вона не на рівному місці. Проблема інформаційної безпеки України коренями заглиблюється ще в совкові часи". На думку Мозгової, за роки незалежності в Україні не було зроблено серйозних кроків для її вирішення.

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Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Скандал із Cosmopolitan Ukraine Скандал навколо телеканалу Інтер
Особа
Олена Мозгова
Місце
Україна
Тег
телеканал Інтер
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Такова свобода слова в цэевропейской стране.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Опечатка в фамилии - Безмозговая!
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Руденко Вован
Руденко Вован
Закрыть границу для всех,хочешь в рф ,в один конец.
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1
2
Руденко Вован
Руденко Вован
Rabinovich Alexander, разберемся без калмыков.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Руденко Вован, хочешь нацистский режим - "Чемодан-Борисполь-Канада". В один конец.
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