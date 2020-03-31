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31 березня • оновлено в 15:01
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МОЗ змінив алгоритм допомоги хворим на коронавірус: як лікуватимуть

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Міністерство охорони здоров'я України оновило механізм надання стаціонарного лікування хворих на коронавірус.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ на сторінці у Facebook. Там підкреслили, що положення ґрунтуються на рекомендаціях ВООЗ, оновлених після поширення хвороби за межі Китаю, і є адаптованими до потреб системи охорони здоров'я України.

Так, згідно з оновленими медичними стандартами, стаціонарне лікування повинно бути обов'язково надане:

  • пацієнтам із підозрою на COVID-19 або хворим на коронавірус у середньому і важкому стані, а також за ознак пневмонії або дихальної недостатності;

  • пацієнтам, незалежно від тяжкості стану, які відносяться до групи ризику розвитку ускладнень.

МОЗ змінив алгоритм допомоги хворим на коронавірус: як лікуватимуть

Зазначається, що до вказаної групи ризику входять пацієнти з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, декомпенсованим на цукровий діабет, із імуносупресивними станами, тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем, нирковою недостатністю, аутоімунними захворюваннями, тяжкими алергічними хворобами, цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсації, онкологічними захворюваннями.

Крім цього, вказується, що з прибуттям пацієнта до лікарні має проводиться медичне сортування. Зокрема, залежно від тяжкості захворювання, необхідності починати заходи медичної допомоги та наявності важкого гострого респіраторного синдрому, пов'язаного з коронавірусом.

"Медики надаватимуть допомогу залежно від стану пацієнта і його класифікації. Всім пацієнтам із COVID-19, які перебувають у стаціонарі, проводитимуть профілактику загальних ускладнень", – йдеться у повідомленні МОЗ.

Там підкреслили, що вагітних жінок із підозрою на коронавірус будуть госпіталізувати в спеціалізований стаціонар. А вся терапія проводитиметься з урахуванням стандартів ведення вагітності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні карета швидкої медичної допомоги приїде за викликом до громадян з симптомами коронавірусу тільки після огляду пацієнта сімейним лікарем.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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