МОЗ змінить показник для "небезпечних" країн із COVID-19

Олексій Тітофф Суспільство 12:15, 15.07.2020 Оновлено: 12:57, 15.07.2020

МОЗ України має намір підвищити показник рівня зараження на COVID-19 на 100 тисяч населення – з 40 активних хворих на 55.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, відзначаючи збільшення кількості нових заражених на коронавірус у країні.

"МОЗ України ініціюватиме встановлення показника, за яким визначаються країни так званої "зеленої" та "червоної" зони, на рівні 55 активних хворих на 100 тисяч населення замість 40, який діє зараз. Необхідність зміни критерію визначення країн "червоної" та "зеленої" зони пов’язана з тим, що в Україні цей показник наразі становить 62 активні хворі на 100 тисяч населення", – йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що Україна за прикладом європейських країн може змінити правила в'їзду, застосувавши критерій інцидентності (кількість нових випадків захворювання).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 15 липня в Україні офіційно підтверджено 55 607 випадків COVID-19. Із них 836 виявлено за минулу добу, що на 198 більше, ніж за день до цього.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У Росії захотіли карати українців за заклик повернути вкрадений Крим

Суд зняв арешт з майна Богатирьової: у списку ікони та злиток золота

У Чорне море увійшли дві групи кораблів НАТО

Заклик до єднання державницьких сил

Вчора ворог ще раз показав, хто він. І на що він готовий