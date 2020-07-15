МОЗ змінить показник для "небезпечних" країн із COVID-19

МОЗ України має намір підвищити показник рівня зараження на COVID-19 на 100 тисяч населення – з 40 активних хворих на 55.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, відзначаючи збільшення кількості нових заражених на коронавірус у країні.

"МОЗ України ініціюватиме встановлення показника, за яким визначаються країни так званої "зеленої" та "червоної" зони, на рівні 55 активних хворих на 100 тисяч населення замість 40, який діє зараз. Необхідність зміни критерію визначення країн "червоної" та "зеленої" зони пов’язана з тим, що в Україні цей показник наразі становить 62 активні хворі на 100 тисяч населення", – йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що Україна за прикладом європейських країн може змінити правила в'їзду, застосувавши критерій інцидентності (кількість нових випадків захворювання).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 15 липня в Україні офіційно підтверджено 55 607 випадків COVID-19. Із них 836 виявлено за минулу добу, що на 198 більше, ніж за день до цього.