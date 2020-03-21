МОЗ змінило процедуру в'їзду в Україну через карантин: нові правила

Міністерство охорони здоров'я внесло зміни в порядок в'їзду на територію України у зв'язку з введенням карантину.

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Відповідну постанову було опубліковано на сайті відомства. Так, в ньому дано вказівки щодо запобігання подальшому занесенню на територію України випадків коронавірусної інфекції відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Міністерство ухвалило, в першу чергу, впровадження використання форми інформованої згоди особи на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів.

Вона підписується в двох примірниках особою, які перетинають кордон України, і щодо якої є підстави вважати, що вона контактувала з зараженими на коронавірус.

У зв'язку з цим даються відповідні розпорядження Держприкордонслужбі України та Директорату громадського здоров'я МОЗ.

Далі наводимо повний текст постанови і форму інформаційного згоди:

Як писав OBOZREVATEL, станом на вечір 21 березня в Україні виявлено 47 хворих коронавірусом. Більше половини з них – в Чернівецькій області.

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