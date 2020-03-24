МОЗ заявив про 97 хворих на коронавірус: дані на 24 березня

В Україні станом на 24 березня зафіксували 97 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Про це на брифінгу МОЗ України у вівторок, 24 березня, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"За останню добу зареєстрували 11 нових випадків: 10 у Київській і 1 у Тернопільській області. Сьогодні вже підтвердилося 13 нових випадків зараження в Чернівецькій області. Ми маємо 84 підтверджені факти зараження коронавірусом за минулу добу. Плюс 13 хворих за сьогодні, разом – 97 випадків зараження", – повідомив він.

Коронавірус в Україні

Також Ляшко закликав населення носити медичні маски для захисту від вірусу. Він запевнив, що вітчизняна промисловість нарощує виробництво і незабаром дефіциту захисних засобів не повинно бути в Україні.

Нагадаємо, що коронавірус уразив уже понад 386 тисяч осіб по всьому світу і проник у 180 країн. Особливо активною пандемія виявилася в Європейському Союзі і США, тоді як у Китаї пішла на спад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пенсіонерів України попросили дотримуватися карантину і не виходити з дому, щоб уникнути можливого зараження

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