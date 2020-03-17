МОЗ заявило про нову фазу боротьби з коронавірусом в Україні. Відео

В останні дні українці увійшли в нову фазу боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це заявив у відеозверненні міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець. За його словами, міністерство переформатує роботу всіх відповідних інстанцій і державних органів в посилений цілодобовий режим (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Ілля Ємець МОЗ

Ємець наголосив, що українська влада діє синхронно та злагоджено по всій вертикалі для мінімізації шкоди від вірусу і захисту українців.

"На передовій цієї боротьби знаходяться наші українські лікарі. Вони перебувають в епіцентрі хвороби, і кожен день ризикують своїм життям, рятуючи пацієнтів", – зазначив він.

Міністр додав, що об'єднання всіх медиків стає вкрай важливим для перемоги над епідемією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 17 березня ухвалила надбавки для медпрацівників на 200% в умовах боротьби з коронавірусом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram