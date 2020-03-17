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17 березня • оновлено в 15:24
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МОЗ заявило про нову фазу боротьби з коронавірусом в Україні. Відео

2.1т
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В останні дні українці увійшли в нову фазу боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це заявив у відеозверненні міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець. За його словами, міністерство переформатує роботу всіх відповідних інстанцій і державних органів в посилений цілодобовий режим (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Ілля Ємець

Ілля Ємець

МОЗ

Ємець наголосив, що українська влада діє синхронно та злагоджено по всій вертикалі для мінімізації шкоди від вірусу і захисту українців.

"На передовій цієї боротьби знаходяться наші українські лікарі. Вони перебувають в епіцентрі хвороби, і кожен день ризикують своїм життям, рятуючи пацієнтів", – зазначив він.

Міністр додав, що об'єднання всіх медиків стає вкрай важливим для перемоги над епідемією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 17 березня ухвалила надбавки для медпрацівників на 200% в умовах боротьби з коронавірусом.

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Тема
Коронавірус
Особа
Ілля Ємець
Місце
Україна
Тег
вірус
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