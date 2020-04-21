МОЗ запустив потужну акцію на підтримку лікарів, які борються з COVID-19 в Україні

Міністерство охорони здоров'я України запровадило Всеукраїнську кампанію #ПідтримуюЛікарів, символом якої стала червона стрічка.

Як повідомили у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо", верифікованому МОЗ, червона стрічка з вузликом є символом єднання та солідарності з українськими медиками. Вона ніби єднає українців і лікарів в одну лінію підтримки.

OBOZREVATEL також долучився до акції та закликає колег підтримати. Приєднатися можна, розмістивши червону стрічку з вузликом на сторінках видань, в ефірі телеканалів, профілях у соціальних мережах або зав’язавши на зап’ясті.

Крім того, можна поділитися цим закликом через рамку для фото у Facebook від МОЗ України.

"Не цурайтеся дякувати медикам за самовіддану працю у боротьбі з коронавірусною хворобою та порятунок людських життів", – сказано у повідомленні.

Щоб завантажити рамку #ПідтримуюЛікарів у Facebook, натисніть на фото профілю → додати рамку→ напишіть у віконці пошуку “підтримую лікарів”→ встановити рамку. Деталі про соціальну кампанію за посиланням.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов та лікарі-інфекціоністи звернулися до українців із проханням не ставитися легковажно до коронавірусу та не піддаватися хибному відчуттю безпеки.