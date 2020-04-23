Міністерство охорони здоров'я України розпочало масштабну кампанію #ПідтримуюЛікарів на знак солідарності з медиками, які зараз борються з пандемією коронавірусу.

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Символом цієї акції стала червона стрічка. До всеукраїнського флешмобу також приєднався OBOZREVATEL і закликає це зробити своїх читачів.

Червона стрічка з вузликом стала головним атрибутом кампанії, оскільки вона ніби об'єднує українців і лікарів в одну лінію підтримки. Крім того, захисні костюми, які змушені носити лікарі, – це також велика кількість вузлів, яка тримає багатошаровий захист від зараження.

Кампанія #ПідтримуюЛікарів Факти ICTV

"У складний для України і всього світу період на передовій боротьби з коронавірусною хворобою перебувають медики. Вони ризикують своїм здоров'ям заради безпеки мільйонів українців, рятуючи пацієнтів 24/7. Захист медиків є пріоритетним завданням Міністерства охорони здоров'я, і кожен день відомство працює над тим, щоб забезпечити їх усім необхідним. Але не менше лікарі потребують підтримки і подяки з боку суспільства. Не соромтеся дякувати медикам за самовіддану працю в боротьбі з коронавірусною хворобою", – нагадали в міністерстві українцям.

До того ж, продемонструвати зворушливий жест на адресу тих, хто щодня рятує життя, дуже просто. Для цього достатньо просто розмістити червону стрічку з вузликом на сторінках видань, в ефірі телеканалів, профілях у соціальних мережах або зав'язавши на зап'ясті.

Червону стрічку можна завантажити за цим посиланням. А щоб встановити рамку в Facebook, слід перейти сюди.

Відзначимо, що кампанія підтримки лікарів була ініційована Міністерством охорони здоров'я України за підтримки креативного агентства Postmen і UNICEF Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вже 24 квітня Кабінет міністрів повинен ухвалити COVID-пакет, який врегулює виплату 300% заробітної плати медикам, які працюють з коронавірусом, за квітень. За березень, за його словами, всі гроші перераховані медустановам.

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