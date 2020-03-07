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7 березня • оновлено в 14:07
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МОЗ запустило Telegram-бот про коронавірус в Україні

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Міністерство охорони здоров’я України запустило Telegram-бот для оперативної відповіді на поширені запитання щодо коронавірусу в Україні. Чат-бот доступний тут: https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot.

Також працює Telegram-канал "Коронавірус_інфо" з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні, йдеться у повідомленні на сайті Урядовий портал.

Це єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінка від фахівців.

Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворовання, спричинених новим коронавірусом:

Нагадуємо перелік джерел МОЗ України, де ви можете отримати достовірну інформацію про охорону здоров‘я:

Як повідомляв OBOZREVATEL, український менеджер Павло Чернишов навів 11 фактів про вірус, щоб зруйнувати міфи і зменшити паніку навколо його поширення. За його словами, якщо людина мала прямий контакт із зараженим на коронавірус, ймовірність його інфікування оцінюється в 1-5%, при цьому 80% хворіють в дуже м'якій формі, а смертність вдалося скоротити до 0,5-1%.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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