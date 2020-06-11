МОЗ запропонує нові заходи через зростання захворюваності на COVID-19 – Степанов
В Україні за минулу добу рекордно зросла кількість нових хворих COVID-19 – 689. Тому в країні мають намір вжити нових заходів через зростання захворюваності.
Таку заяву на брифінгу в четвер, 11 червня, зробив глава МОЗ Максим Степанов. Міністр також зазначив, що в Україні зростає кількість летальних випадків.
"Вчора (10 червня – Ред.) 23 особи, сьогодні – 21. Коли ми вводили пом'якшення карантину, він був прорахований з урахуванням заходів безпеки. Але чомусь всі вирішили, що їх можна не дотримуватися повністю", – зазначив він.
Степанов додав, що з урахуванням зростання нових хворих, МОЗ пропонуватиме введення певних нових заходів безпеки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 11 червня, в Україні офіційно підтверджено 29 070 випадків коронавирусной інфекції. З них 689 було виявлено за минулу добу.