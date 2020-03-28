МОЗ закликало українців "стукати" на сусідів, що не дотримуються самоізоляції

У Міністерстві охорони здоров'я України попросили допомогти сусідам дотримуватися самоізоляції і скаржитися правоохоронцям на порушників режиму.

Там підкреслили, що самоізоляція протягом 14 днів після повернення з-за кордону є обов'язковою для всіх громадян. Про це повідомили на сторінці МОЗ в Facebook.

МОЗ закликало "стукати" на сусідів, що не дотримуються самоізоляції АиФ

"Відвідайте замість сусідів магазин чи аптеку і залиште пакет під дверима, дотримуючись рекомендацій МОЗ. Якщо ви бачите, що людина під час самоізоляції системно порушує санітарно-гігієнічні норми і наражає тим самим на небезпеку оточуючих, повідомте про це в правоохоронні органи", – йдеться в повідомленні.

Штраф за порушення режиму самоізоляції становить від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень.

Як писав OBOZREVATEL раніше, кількість хворих коронавірусом в Україні в десятки і сотні разів більше, ніж про це говорить офіційна статистика. Про це розповів в інтерв'ю колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас.

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