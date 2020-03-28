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28 березня • оновлено в 09:34
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МОЗ закликало українців "стукати" на сусідів, що не дотримуються самоізоляції

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У Міністерстві охорони здоров'я України попросили допомогти сусідам дотримуватися самоізоляції і скаржитися правоохоронцям на порушників режиму.

Там підкреслили, що самоізоляція протягом 14 днів після повернення з-за кордону є обов'язковою для всіх громадян. Про це повідомили на сторінці МОЗ в Facebook.

МОЗ закликало "стукати" на сусідів, що не дотримуються самоізоляції

МОЗ закликало "стукати" на сусідів, що не дотримуються самоізоляції

АиФ

"Відвідайте замість сусідів магазин чи аптеку і залиште пакет під дверима, дотримуючись рекомендацій МОЗ. Якщо ви бачите, що людина під час самоізоляції системно порушує санітарно-гігієнічні норми і наражає тим самим на небезпеку оточуючих, повідомте про це в правоохоронні органи", – йдеться в повідомленні.

Штраф за порушення режиму самоізоляції становить від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень.

Як писав OBOZREVATEL раніше, кількість хворих коронавірусом в Україні в десятки і сотні разів більше, ніж про це говорить офіційна статистика. Про це розповів в інтерв'ю колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну правильно. Кого ещё просить стучать ежели не украинца? Стукачество - национальная черта украинцев.
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
В Бабий Яр в 1941 г. так и согнали десятки тысяч евреев - стучали свидомые хуторяне нацистским полицаям на своих соседей-иудеев как заправские барабанщики!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Гы,гы,гы ...этот народец и призывать не надо,потомственные стукачи)))
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