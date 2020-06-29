МОЗ забило на сполох через стрибок кількості пневмоній в Україні

В Україні після пом'якшення карантину був зафіксований стрімкий стрибок статистики пневмоній, значна частина з яких – ускладення після коронавірусу.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що, згідно з рішенням МОЗ, був розширений перелік і алгоритм ПЛР-тестування. Зокрема, т-уди були додані всі випадки пневмонії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Тобто незалежно відтого, чи є симптоми коронавірусної хвороби, чи немає, ми тестуємо всі без винятку пневмонії, які реєструються в Україні. Чому це важливо? Тому що основним ускладненням при COVID-19 є пневмонія, розвивається все через пневмонію, яка дуже важко проходить і дуже часто призводить до летальних випадків", – пояснив урядовець.

За словами Степанова, в середині квітня в Україні виявлялося приблизно 5061 пневмоній. Потім цей показник почав падати, зокрема завдяки карантинним обмеженням. Тому на 11 травня вдалося вийти вже на показник 2143 пневмонії за тиждень. Однак зараз він зріс до понад 4000 пневмоній на тиждень.

"Основна частина – це ускладення від коронавірусу. Тому я ще раз звертаюся до всіх українців – COVID-19 – це не жарти, це не іграшки. Це дуже серйозна хвороба. Задумайтеся про своє здоров'я, своє життя, здоров'я своїх близьких. І користуйтеся всіма рекомендаціями МОЗ", – закликав міністр українців.

"Повірте, це не важко просто користуватися маскою в усіх місцях великого скупчення людей: коли ви заходите в транспорт, у будівлю, в спортзалу, в ТРЦ, будь-який магазин. Дотримуйтеся соціальної дистанції, це просто 1,5 м один від одного. І користуйтеся антисептиками", – додав він.

Степанов запевнив, що дотримання цих правил одразу дуже суттєво знижує ризик інфікування коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 29 червня коронавірус в Україні підтверджено уже в 43 627 осіб, з яких у 646 його виявили за минулу добу. Жертвами пандемії стали 1 147 пацієнтів, з яких 18 – за останню добу. При цьому побороти хворобу вдалося 19 027 пацієнтам (+93).