МОЗ уперше показав графік щодо захворюваності на COVID-19 в Україні за тиждень

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я вперше оприлюднив графік щодо ситуації з епідемією COVID-19 в Україні протягом тижня.

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За даними, які оприлюднені на сторінці ЦГЗ у Facebook, із 10 по 16 липня в країні зафіксовано 4421 новий випадок захворювання. Водночас 4108 пацієнтів одужали і 84 померли. Також було проведено 68 022 ПЛР-дослідження.

За підсумками тижня, кількість активних хворих зросла на 269. Найбільше їх у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Графік захворюваності коронавірусом за тиждень. Facebook ЦГЗ

У ЦГЗ пообіцяли щоп'ятниці публікувати тижневе зведення щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

Facebook ЦГЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 17 липня, в Україні офіційно підтверджено 57 264 випадки коронавірусної інфекції. З них 809 виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 1456 осіб (+11 за добу), а 29 769 пацієнтів (+838) повністю побороли хворобу.