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30 березня • оновлено в 11:34
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МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список

1.6т
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Міністерство охорони здоров'я визначило список з 240 лікарень, які в першу чергу будуть приймати пацієнтів з коронавирусною хворобою COVID-19.

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Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я. У цих лікарнях передбачені 4,1 тисяча місць для ізоляції хворих і 67 тисяч ліжко-місць. Є близько 1800 апаратів штучної вентиляції легенів. Загальна кількість співробітників – 5855 лікарів (інфекціоністів, анестезіологів, терапевтів, педіатрів).

Якщо цього не вистачить, у МОЗ не відкидають збільшення кількості лікарень, задіяних в лікуванні інфікованих.

МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список

Визнечені міністерством лікарні призначені для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується.

Пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не повинні звертатися самостійно в ці установи охорони здоров'я, оскільки це може загрожувати їхньому здоров'ю. При виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікареві. А при наявності важких симптомів – температура вище за 38 і не збивається, важке дихання – дзвонити 103.

МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список
МОЗ визначило лікарні для пацієнтів із коронавірусом: опубліковано список

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих коронавірусом у світі вже перевищило 770 тисяч, при цьому більш ніж півмільйона з них – активні.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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