МОЗ вимагатиме заборонити масові заходи в Україні

В Україні вимагатимуть повністю заборонити масові заходи в "червоній" зоні, а в "зеленій" обмежити їх до 50 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Свобода слова" на ICTV. Пропозицію розглянуть 13 жовтня на засіданні Кабінету міністрів.

"Ми вважаємо, що треба повністю, стовідсотково, заборонити будь-які масові заходи понад 50 осіб у зеленій зоні, більш ніж 30 осіб у жовтій, 20 у помаранчевій і повністю в червоній зоні, якщо ми говоримо про адаптивний карантин", – підкреслив міністр.

За словами Степанова, правило "одна людина на кількість метрів" не працює, оскільки все одно хтось намагається провести заходи, аргументуючи це вулицею.

"А потім ми бачимо зростання в місті або регіоні кількості хворих", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я запропонує продовжити карантин в Україні до 31 грудня 2020 року через зростання випадків захворювання на коронавірус.