Коронавірусом в Україні заразилися 418 осіб: статистика в областях на 29 березня

Станом на 10:00 неділі, 29 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні вже досягла 418.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України. За даними відомства, за добу кількість виявлених випадків зросла на 109. Всього з початку 2020 року в Україні зафіксовано 1712 підозр на захворювання.
Уточнюється, що випадки в Миколаївській і Дніпропетровській областях зняті з обліку і зареєстровані в Києві.
Коронавірусом в Україні заразилися 418 осіб
Zik
Статистика за областями
Вінницька – 22 випадки;
Волинська – 2 випадки;
Дніпропетровська – 6 випадків;
Донецька – 2 випадки;
Житомирська – 5 (1 летальний) випадки;
Закарпатська – 1 випадок;
Запорізька – 11 випадків;
Івано-Франківська – 41 (3 летальних) випадків;
м. Київ – 82 випадки;
Київська – 45 випадків
Кіровоградська – 4;
Львівська – 5 випадків;
Луганська – 2 випадки;
Одеська – 8 випадків;
Полтавська – 1 випадок;
Рівненська – 9 випадків (2 летальних)
Сумська – 6 випадків (1 летальний)
Тернопільська – 57 випадків (1 летальний)
Харківська – 1 випадок;
Херсонська – 1 випадок;
Хмельницька – 1 випадок;
Черкаська – 46 випадків;
Чернівецька – 59 (1 летальний) випадків;
Чернігівська – 1 випадок.
Всього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 5 осіб уже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Всього в світі підтверджено більш 664 тисяч випадків зараження. Майже 31 тисяча людей загинули.
В Україні 28 березня заявили про 356 випадків коронавірусу, з них 9 – летальні. Вилікувалися 5 українців.
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