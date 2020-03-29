Головна Новини
29 березня • оновлено в 11:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Коронавірусом в Україні заразилися 418 осіб: статистика в областях на 29 березня

45т
Читати матеріал російською

Станом на 10:00 неділі, 29 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні вже досягла 418.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України. За даними відомства, за добу кількість виявлених випадків зросла на 109. Всього з початку 2020 року в Україні зафіксовано 1712 підозр на захворювання.

Уточнюється, що випадки в Миколаївській і Дніпропетровській областях зняті з обліку і зареєстровані в Києві.

Коронавірусом в Україні заразилися 418 осіб

Коронавірусом в Україні заразилися 418 осіб

Zik

Статистика за областями

  • Вінницька – 22 випадки;

  • Волинська – 2 випадки;

  • Дніпропетровська – 6 випадків;

  • Донецька – 2 випадки;

  • Житомирська – 5 (1 летальний) випадки;

  • Закарпатська – 1 випадок;

  • Запорізька – 11 випадків;

  • Івано-Франківська – 41 (3 летальних) випадків;

  • м. Київ – 82 випадки;

  • Київська – 45 випадків

  • Кіровоградська – 4;

  • Львівська – 5 випадків;

  • Луганська – 2 випадки;

  • Одеська – 8 випадків;

  • Полтавська – 1 випадок;

  • Рівненська – 9 випадків (2 летальних)

  • Сумська – 6 випадків (1 летальний)

  • Тернопільська – 57 випадків (1 летальний)

  • Харківська – 1 випадок;

  • Херсонська – 1 випадок;

  • Хмельницька – 1 випадок;

  • Черкаська – 46 випадків;

  • Чернівецька – 59 (1 летальний) випадків;

  • Чернігівська – 1 випадок.

Всього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 5 осіб уже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
13
8
Смішно
7
Цікаво
49
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Каждый день количество больных удваивается, вот что значит - тесты подвезли.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги