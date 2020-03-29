Коронавірусом в Україні заразилися 418 осіб: статистика в областях на 29 березня

Станом на 10:00 неділі, 29 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні вже досягла 418.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України. За даними відомства, за добу кількість виявлених випадків зросла на 109. Всього з початку 2020 року в Україні зафіксовано 1712 підозр на захворювання.

Уточнюється, що випадки в Миколаївській і Дніпропетровській областях зняті з обліку і зареєстровані в Києві.

Коронавірусом в Україні заразилися 418 осіб Zik

Статистика за областями

Вінницька – 22 випадки;

Волинська – 2 випадки;

Дніпропетровська – 6 випадків;

Донецька – 2 випадки;

Житомирська – 5 (1 летальний) випадки;

Закарпатська – 1 випадок;

Запорізька – 11 випадків;

Івано-Франківська – 41 (3 летальних) випадків;

м. Київ – 82 випадки;

Київська – 45 випадків

Кіровоградська – 4;

Львівська – 5 випадків;

Луганська – 2 випадки;

Одеська – 8 випадків;

Полтавська – 1 випадок;

Рівненська – 9 випадків (2 летальних)

Сумська – 6 випадків (1 летальний)

Тернопільська – 57 випадків (1 летальний)

Харківська – 1 випадок;

Херсонська – 1 випадок;

Хмельницька – 1 випадок;

Черкаська – 46 випадків;

Чернівецька – 59 (1 летальний) випадків;

Чернігівська – 1 випадок.

Всього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 5 осіб уже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Всього в світі підтверджено більш 664 тисяч випадків зараження. Майже 31 тисяча людей загинули.

В Україні 28 березня заявили про 356 випадків коронавірусу, з них 9 – летальні. Вилікувалися 5 українців.

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