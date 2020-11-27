МОЗ України оновив перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я України 27 листопада оновило список "червоної" та "зеленої" зон щодо ситуації з поширенням коронавірусу.

У "червону" потрапили 38 країн (тижнем раніше – 44), свідчить публікація на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я. В Україні показник захворюваності склав 451,8 (тижнем раніше – 392,6).

Найвищі темпи поширення хвороби – понад 1 тис. на 100 населення – зафіксовано у п'яти країнах: Чорногорії, Люксембурзі, Грузії, Андоррі та Сербії.

Минулого тижня до цього переліку входили сім країн: Ангола, Чорногорія, Люксембург, Чехія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами військового епідеміолога Сергія Кравченка, для України ефективним буде запровадження локдауну на 60 днів.

Він пояснив, що терміни інкубаційного періоду COVID-19 становлять від 1 до 14 діб, рідко – до 21. До того ж після прояву перших симптомів людина заразна ще мінімум 10 днів. Тому, щоб розірвати ланцюжок передачі хвороби, жорсткий карантин потрібно вводити на два місяці, вважає він.