МОЗ спростило українським лікарням закупівлю ліків для хворих на COVID-19
Для того, щоб забезпечити оперативну закупівлю ліків для хворих на COVID-19 в регіонах України, Міністерство охорони здоров'я розробило спеціальні зміни.
Зокрема, як зазначив очільник відомства Максим Степанов, уряд спростив придбання препаратів, які не включені до Національного переліку основних лікарських засобів. Брифінг з його участю транслювався на YouTube-каналі Кабінету міністрів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Крім того, було підтримано проєкт постанови щодо інших речей. А саме – щодо розширення переліку товарів, медичних виробів, які завозяться на територію України та звільняються від оподаткування податком на додану вартість й використовуються для боротьби з COVID-19", – розповів Степанов.
"Завдяки цьому, було доповнено перелік новими позиціями: тест-системи для кількісного виявлення антитіл, антиген на коронавірус різними методами та додаткове обладнання, яке використовується для проведення лабораторної діагностики", – додав міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Степанов розповів, що перші 8 млн доз вакцини проти коронавірусу в межах механізму COVAX Україна отримає наприкінці першого кварталу 2021 року.
Їх вистачить лише на 4 млн громадян (адже вакцина вводиться двічі). Загалом же першочергового щеплення потребує 21 млн українців.
Нагадаємо, COVAX вже офіційно схвалила запит України на отримання вакцин.
Крім того, за даними Bloomberg, Україна уклала угоди безпосередньо з виробниками вакцин проти COVID-19 для імунізації 2,1 млн осіб (5% населення).