МОЗ спростило українським лікарням закупівлю ліків для хворих на COVID-19

Для того, щоб забезпечити оперативну закупівлю ліків для хворих на COVID-19 в регіонах України, Міністерство охорони здоров'я розробило спеціальні зміни.

Зокрема, як зазначив очільник відомства Максим Степанов, уряд спростив придбання препаратів, які не включені до Національного переліку основних лікарських засобів. Брифінг з його участю транслювався на YouTube-каналі Кабінету міністрів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Крім того, було підтримано проєкт постанови щодо інших речей. А саме – щодо розширення переліку товарів, медичних виробів, які завозяться на територію України та звільняються від оподаткування податком на додану вартість й використовуються для боротьби з COVID-19", – розповів Степанов.

"Завдяки цьому, було доповнено перелік новими позиціями: тест-системи для кількісного виявлення антитіл, антиген на коронавірус різними методами та додаткове обладнання, яке використовується для проведення лабораторної діагностики", – додав міністр.

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