МОЗ розповіло, де будуть лікувати українців з коронавірусом

За прикладом Італії, українці з незначними проявами коронавірусу COVID-19 будуть лікуватися вдома.
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Як розповів на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пацієнтам з легкою формою коронавірусу надаватимуть медичну допомогу амбулаторно, в домашній самоізоляції.
За його словами, італійський досвід показує, що в легкій формі хворіють 80% заражених.
Українці з легкою формою коронавірусу будуть лікуватися вдома
У госпіталізації потребуватимуть 20% від загального числа хворих, і ця допомога буде їм надана. Лікарні для термінової евакуації таких інфікованих вже розплановані і складена карта.
Найближчим часом карта з лікарнями стане інтерактивною в режимі реального часу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідно до рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні розробили чотири сценарії реагування через пандемію коронавірусу. Кожен з них передбачав різну кількість захворювань.
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