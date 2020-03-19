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19 березня • оновлено в 18:05
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МОЗ розповіло, де будуть лікувати українців з коронавірусом

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За прикладом Італії, українці з незначними проявами коронавірусу COVID-19 будуть лікуватися вдома.

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Як розповів на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пацієнтам з легкою формою коронавірусу надаватимуть медичну допомогу амбулаторно, в домашній самоізоляції.

За його словами, італійський досвід показує, що в легкій формі хворіють 80% заражених.

Українці з легкою формою коронавірусу будуть лікуватися вдома

Українці з легкою формою коронавірусу будуть лікуватися вдома

У госпіталізації потребуватимуть 20% від загального числа хворих, і ця допомога буде їм надана. Лікарні для термінової евакуації таких інфікованих вже розплановані і складена карта.

Найближчим часом карта з лікарнями стане інтерактивною в режимі реального часу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідно до рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні розробили чотири сценарії реагування через пандемію коронавірусу. Кожен з них передбачав різну кількість захворювань.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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