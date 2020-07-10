МОЗ рекомендувало закрити пляжі в Києві та п'яти областях України: список

Міністерство охорони здоров'я України через відхилення показників якості води рекомендувало закрити низку пляжів у Києві, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Як повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я, у воді було виявлено кишкову паличку.

У Києві кишкову паличку знайдено на пляжі "Пуща-Водиця". А пляжі "Вербний", "Пуща-Водиця" (5-7 лінія) на річці Горенка не відповідають якості за хімічними показниками.

У Донецькій області рекомендували закрити пляж біля готелю "Турист" у Маріуполі. Поблизу населеного пункту Ялти виявили бактерію v. Parahaemolуtiсus, яка може викликати шлункові захворювання.

У Запорізькій області кишкову паличку знайшли на пляжі "Центральний – ліва сторона" в обласному центрі. Також рекомендували закрити пляж "Сонячний" в Енергодарі, а на пляжі "Правий берег" в Запоріжжі вода не відповідає хімічними показниками.

У Миколаєві кишкову паличку знайшли на пляжах "Чайка", "Прибій" і "Стрілка". Також рекомендували закрити пляж у Первомайську.

На Одещині шкідливі бактерії виявили на пляжі "Аркадія", "Дельфін", 13 і 16 станції Великого Фонтану.

У Херсонській області кишкову паличку знайшли на пляжі в Новій Каховці.

Медики рекомендували встановити щити про заборону купання. Проби води експерти досліджували з 19 по 25 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL,у Києві на всіх муніципальних пляжах з'явилися жовті прапори, які означають, що там "купатися не рекомендується".