МОЗ рекомендувало закрити пляжі в Одесі та п'яти областях України. Список

Мирослав Семенюк Суспільство 14:01, 21.08.2020 Оновлено: 14:18, 21.08.2020

Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало закрити низку пляжів у Києві, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях через відхилення показників якості води.

Як повідомив у Facebook Центр громадського здоров’я України, всього ведеться спостереження за якістю води на 88 пляжах, з них 54 морських і 34 річкових.

У Києві відхилення від стандарту за звітний період виявлено у пробах із пляжів "Золотий", "Центральний", "Передмісна слобідка", "Дитячий", "Молодіжний", "Венеція", "Веселка", "Галерний", "Чорторий", "Троєщина", "Тельбін", "Райдуга", "Вербний", "Пуща-Водиця". На цих пляжах рекомендовано встановити щити про заборону купання.

У Донецькій області відхилення від стандарту виявлено у пробах морської води в міському пляжі неподалік від готелю “Турист”, пляжі "Лівобережний" поблизу водної станції "Куточок", пляжі Приморського району, р-н СРЗ, пляжі Маріуполя.

Станом на 14 серпня у пробах води з громадських пляжів смт Ялта, Юр'ївка виділено V.parahemolyticus, с. Урзуф – V.choleraе, громадського пляжу с. Мелекіно – V.alginoliticus.

У Запорізькій області відхилення від стандарту виявлено у пробах річкової води: пляж "Правий берег" Запоріжжя, міський пляж “Сонячний” Енергодара.

У Миколаївській області відхилення від стандарту виявлено у пробах морської води: міський пляж "Чайка" та пляж "Прибій" у Миколаєві.

В Одеській області відхилення від стандарту знайдено у пробах морської води: пляж Одеси. Виділено Е.соli (пляжі 13 і 16 ст. В.Фонтану, "Відрада").

У Херсонській області відхилення від стандарту виявлено у пробах морської води з пляжу Генічеська.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на всіх муніципальних пляжах з'явилися жовті прапори, які означають, що там "купатися не рекомендується".

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