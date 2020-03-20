МОЗ пригрозив покаранням приватним лабораторіям через коронавірус

Приватні лабораторії України, які будуть робити тест на коронавірус не за формою МОЗ, ризикують залишитися без ліцензії.

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Таке попередження в ході брифінгу 20 березня зробив головний санітарний лікар України, перший заступник голови МОЗ Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він підкреслив, що приватні лабораторії, які почнуть тестування на ПЦР, повинні перші 5 позитивних і 10 негативних зразків передати до Національної референс-лабораторії, яка підтвердить правильність проведення досліджень і верифікує всі зразки.

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"Вони зобов'язані звітувати за встановленою МОЗ формою, щоб ми не пропускали жодного випадку коронавірусу на території України. У разі порушення цих норм МОЗ ініціюватиме відкликання ліцензії на медичну практику, а також звертатися до компетентних органів, які будуть їх перевіряти на дотримання вимог і технічних правил, що дають їм право працювати в сфері лабораторної діагностики", – сказав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 20 березня заявив, що в Україну в найближчі 48 годин доставлять з Китаю 10 млн високоточних лабораторних тестів на коронавірус. Також в країну завезуть 40 тис. експрестестів.

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