МОЗ пояснило помилку з 8 українцями, що "одужали" від коронавірусу

Інформація про вісьмох українців, що вилікувалися від коронавірусу, виявилася неточною.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомив на брифінгу 23 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, у цих пацієнтів була всього лише підозра на коронавірус, яка не підтвердилася.

Віктор Ляшко

"Ці випадки не підтвердили захворювання після проведення діагностичних досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 березня в Міністерстві охорони здоров'я обрадували українців інформацією про те, що в країні від коронавірусу вилікувалися вже вісім чоловік, але пізніше з'ясувалося, що у відомстві помилилися.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!