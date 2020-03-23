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23 березня • оновлено в 15:12
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МОЗ пояснило помилку з 8 українцями, що "одужали" від коронавірусу

2.6т
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Інформація про вісьмох українців, що вилікувалися від коронавірусу, виявилася неточною.

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Як повідомив на брифінгу 23 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, у цих пацієнтів була всього лише підозра на коронавірус, яка не підтвердилася.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

"Ці випадки не підтвердили захворювання після проведення діагностичних досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 березня в Міністерстві охорони здоров'я обрадували українців інформацією про те, що в країні від коронавірусу вилікувалися вже вісім чоловік, але пізніше з'ясувалося, що у відомстві помилилися.

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Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус
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