МОЗ пояснило новий спалах COVID-19 в Україні

Головною причиною зростання кількості випадків зараження коронавірусом (COVID-19) в Україні є недотримання людьми карантинних обмежень.

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Як заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в Україні можливе посилення карантину у разі недотримання рекомендацій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Українцям пригрозили новими обмеженнями

"Пом'якшення карантину – це не скасування. У нас ситуація погіршується в деяких областях, ми бачимо це на Західній Україні – у Львівській і Закарпатській області, бачимо таку ситуацію у місті Київ. Ми бачимо, що в нас також зростає кількість людей, які звертаються з підозрою на COVID-19", – зазначив він.

За словами Степанова, вірус не обирає за регіоном, статтю чи віком.

"Тому, якщо ми не будемо жорстко дотримуватися встановлених правил, будемо бачити такі цифри, то будемо змушені вводити додаткові обмеження", – попередив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 13 червня в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків коронавірусної інфекції. З них 753 були виявлені за минулу добу.