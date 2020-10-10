МОЗ показав завантаженість лікарень через COVID-19: у 4 областях зайнято понад 70% ліжок

Середній показник завантаженості ліжок, відведених для госпіталізації хворих COVID-19, становить 59,4%. Водночас у Донецькій, Одеській, Луганській та Харківській областях він перевищує 70%.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з оперативної інформації щодо поширення коронавірусу в Україні, опублікованій 10 жовтня Міністерством охорони здоров'я. Відзначимо, що норма становить менше 50%.

Тільки в Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях завантаженість ліжок нижче граничного рівня. У всіх інших областях показник перевищує норму.

У Києві хворими на коронавірусну інфекцію заповнені 69% ліжок.

Завантаженість ліжок в Україні.

Коронавірус в Україні.

Госпіталізація хворих на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов визнав проблему з чергами на ПЛР-тестування на коронавірус в Україні. Він розповів, як "викручуються".