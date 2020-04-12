МОЗ показало темпи поширення коронавірусу в Україні по областях

Коронавірус в Україні найшвидше поширюється в Чернівецькій області та в Києві.

Як зазначається у зведенні МОЗ, станом на 12 квітня на Буковині зафіксовано 432 випадки COVID-19, а в столиці – 416.

"Ці регіони є лідерами за кількістю випадків COVID-19 з самого початку епідемії. На третьому місці – Івано-Франківська область (291 випадок)", – сказано в повідомленні.

Також зростання захворюваності спостерігається у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Черкаській, Кіровоградській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Запорізькій і Сумській областях.

Найменше випадків зафіксовано в Миколаївській (2), Луганській (3) і Чернігівській (9) областях.

Коронавірус в Україні МОЗ

Коронавірус в Україні РНБО

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 12 квітня в Україні COVID-19 захворіли понад 2,7 тисячі осіб, з яких 83 померли і 89 вже вилікувалися.

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