МОЗ показало список небезпечних для України країн через COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало список країн із високим рівнем поширення COVID-19 – їхні громадяни зобов'язані проходити обсервацію після прильоту до України.

Як йдеться на сайті пресслужби Державної прикордонної служби, країни поділили на "червону" та "зелену" зону з високим і низьким рівнем поширення хвороби, відповідно. У "червоній" зоні опинилися 50 держав, де кількість заражених перевищує 40 осіб на 100 тисяч населення. Люди, які потраплять із цих країн до України, повинні будуть пройти 14-денну обсервацію.

"Нагадаємо, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 12 червня 2020 року №480 передбачено, що перетинання державного кордону особою, які прибули з держави з високим рівнем поширенням COVID-19, є підставою для обсервації цієї особи", – повідомляє пресслужба.

До речі, Україна опинилася в "зеленій" зоні – тут кількість підтверджених випадків становить 37 на 100 тисяч населення.

Список країн із високим рівнем поширення COVID-19 МОЗ

Список країн з високим рівнем поширення COVID-19 МОЗ

Список країн з високим рівнем поширення COVID-19 МОЗ

Список країн з високим рівнем поширення COVID-19 МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів із нашої країни.