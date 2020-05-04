Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення до 6 травня вимоги до роботи перукарень та салонів краси в умовах карантину.

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Відповідне розпорядження головного санітарного лікаря України з'явилося 4 травня на офіційному сайті відомства.

У документі наголошується, що вищевказані заклади з надання послуг краси у рамках боротьби з епідемією коронавірусу зобов'язані:

організувати проведення температурного скринінгу всіх працівників перед зміною, не допускати до виконання обов'язків працівників із температурою вище 37,2 градусів або з ознаками ГРВІ.

Прийом клієнтів здійснювати винятково за попереднім записом із проміжком між клієнтами в 15 хвилин, очікування черги здійснюється поза приміщенням із дотриманням дистанції в 1,5 метра.

Заборонити перебування сторонніх осіб у закладі, за винятком одного з батьків при супроводі дітей або одного того, хто забезпечує супровід для осіб з інвалідністю.

Організувати на вході місце для дезінфекції рук.

Організувати одночасне перебування клієнтів із розрахунку не більше однієї людини на 10 кв. м площі, допуск клієнтів дозволяється тільки в масках або респіраторах.

Між місцями надання послуг забезпечити відстань мінімум 2 метри.

Працівники зобов'язані використовувати медичні маски й одноразові рукавички.

Проводити дезінфекцію і прибирання після кожного клієнта.

Перукарня ДПА.cv.ua

Також суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний забезпечити персонал п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту і дезінфекторів, інформування клієнтів щодо обмежень, нанесення маркувань для дотримання дистанції, вологе прибирання не рідше ніж кожні дві години і в кінці зміни, а також відсторонення працівників, які входять до групи ризику.

У МОЗ наголосили, що, крім усього, працівники зобов'язані регулярно мити руки не рідше, ніж раз на три години, прикривати ніс і рот при кашлі та чханні зігнутою в лікті рукою або одноразовою серветкою, утримуватися від дотиків руками до обличчя, від контактів з особами, у яких є симптоми ГРВІ. У разі появи підозрілих симптомів люди, які надають населенню послуги, зобов'язані самоізолюватись.

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